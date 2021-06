Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cda9de-958c-4cd6-bdb9-905ac6ec054d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Meg kell értenünk az árok másik oldalán állókat, ha szeretnénk, hogy véget érjen a kirekesztés és a gyűlölködés lelket mérgező és idegeket roncsoló közéleti gyakorlata.\" Meglepetés-kislemezt kapott Bródy János a 75. születésnapjára, most az egyik dalhoz klip is készült.\r

","shortLead":"\"Meg kell értenünk az árok másik oldalán állókat, ha szeretnénk, hogy véget érjen a kirekesztés és a gyűlölködés lelket...","id":"20210608_Az_a_jo_amit_nem_teszel_meg_ellenem__Brody_Janos_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cda9de-958c-4cd6-bdb9-905ac6ec054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85a3e6-ccc8-4e98-ab1d-9b4b22dc9d85","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Az_a_jo_amit_nem_teszel_meg_ellenem__Brody_Janos_klippremier","timestamp":"2021. június. 08. 10:10","title":"„Az a jó, amit nem teszel meg ellenem" – Bródy János-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában, mikor a gazdaság nagy része állt. A 2019. áprilisi szintet sikerült újra elérni.","shortLead":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában...","id":"20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3f86f3-9b36-4c3d-8a90-cc7b4542bcf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","timestamp":"2021. június. 08. 09:19","title":"Visszaesett a magyar ipar áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a Hír Tv-ben Bencsik András azt fejtegette, hogy Ferenc pápa szerinte keresztényellenes magatartást tanúsít.","shortLead":"Közben a Hír Tv-ben Bencsik András azt fejtegette, hogy Ferenc pápa szerinte keresztényellenes magatartást tanúsít.","id":"20210608_Karacsony_Budapest_Ferenc_papa_bencsik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb78a2fc-3144-4097-96e5-c5fe3d354577","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Karacsony_Budapest_Ferenc_papa_bencsik","timestamp":"2021. június. 08. 13:22","title":"Karácsony Gergely: Budapest tisztelettel és szeretettel várja Ferenc pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]