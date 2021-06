Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk mellett most ezek is kiszivárogtak.","shortLead":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk...","id":"20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15564-37fe-4590-9c27-3678685db4e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","timestamp":"2021. június. 17. 10:33","title":"Itt vannak a Windows 11 háttérképei, már letöltheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","shortLead":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","id":"20210617_video_olaszorszag_felvono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8d785-2abd-458c-a06b-e8eab5b52a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_video_olaszorszag_felvono","timestamp":"2021. június. 17. 19:43","title":"Bemutatták a videót arról, ahogyan az olasz kabinos felvonó kábele elszakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","shortLead":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","id":"20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5a874-2bf6-4d40-b936-6f140868143d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 18. 16:03","title":"Változást jelentett be a Pfizer oltásánál az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal a magyar és a lengyel helyzetről a 7-es cikk szerinti eljárásban.","shortLead":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal...","id":"20210618_eus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1812d19e-98fe-468d-ac2a-9bdfdad3f8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_eus","timestamp":"2021. június. 18. 07:01","title":"Nemzetközi szervezetek: Az EU-ban nincs helye a jogállamiság elleni támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166f6d47-5469-40d9-b548-632a774ce805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány édeshármasban lezavart mozizást ajánlott Kocsis Máténak és Orbán Viktornak, Kocsis elmondta, hogy fogja meg Gyurcsány véres, enyves kezét a radai rosseb.","shortLead":"Gyurcsány édeshármasban lezavart mozizást ajánlott Kocsis Máténak és Orbán Viktornak, Kocsis elmondta, hogy fogja meg...","id":"20210617_orban_gyurcsany_kocsis_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=166f6d47-5469-40d9-b548-632a774ce805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be363e1a-d9d5-418c-be85-f34a23b7f24d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_gyurcsany_kocsis_facebook","timestamp":"2021. június. 17. 18:56","title":"Gyurcsány és Kocsis talán elérték a politikusi üzengetések mélypontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","shortLead":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","id":"20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d3e203-153b-4f51-86c1-f778e4b36539","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","timestamp":"2021. június. 17. 16:30","title":"Jakab Péternek is kell tolmács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]