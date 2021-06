Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","shortLead":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","id":"20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164d030e-3a7d-4136-ba9e-6ffcb62a0eed","keywords":null,"link":"/360/20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Die Presse: A sajtó késztette cselekvésre Brüsszelt LMBTQ-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","shortLead":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","id":"202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a72dae7-717d-4244-8261-f45d35c87486","keywords":null,"link":"/360/202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","timestamp":"2021. június. 19. 13:45","title":"Óriáshitelből tartják életben a veszprémi tömegközlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Utasok nem voltak rajta.","id":"20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a6d9-57e7-4589-9a50-f056dcc9531a","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","timestamp":"2021. június. 18. 12:29","title":"Orra bukott a British Airways gépe a Heathrow repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","shortLead":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","id":"20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83731922-51b7-4725-bef4-efac3ebc8491","keywords":null,"link":"/zhvg/20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","timestamp":"2021. június. 18. 17:43","title":"Kezd kibontakozni, mekkora pusztítást végez a Srí Lankánál elsüllyedt méreghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","shortLead":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","id":"20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2402bcd2-b47a-477f-85ef-239db91712c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","timestamp":"2021. június. 19. 10:53","title":"Harminc embert vettek őrizetbe a londoni angol-skót meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte, hogy folytassák végre a dán–finn meccset, annak ellenére is, hogy az egyik játékos rövid időre konkrétan meghalt a pályán.","shortLead":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte...","id":"20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10098b70-616f-4c92-b928-e5e481c2be11","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","timestamp":"2021. június. 18. 10:35","title":"Bognár György minősíthetetlen szereplésére egy hete nem reagál az MTVA, de a szakértő eltűnt a képernyőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","shortLead":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","id":"20210619_mav_volan_viz_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb647bc-a39d-4d04-b447-707adf2aed0c","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_mav_volan_viz_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 14:44","title":"Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, amíg tart a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]