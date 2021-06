Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","shortLead":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","id":"20210619_Joe_Biden_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64729cb-c770-4e13-9156-6c790fc6e038","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Joe_Biden_kutya","timestamp":"2021. június. 19. 18:21","title":"Elpusztult Joe Biden kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","shortLead":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","id":"20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919df435-da8b-48fa-b6db-756178b3403d","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","timestamp":"2021. június. 21. 09:39","title":"Usain Boltnak ikrei születtek, nem bír leállni a szójátékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott 13 éve nem szereztek ilyen jó jegyeket a végzősök.","shortLead":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott...","id":"20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2b38b6-d96e-4b8a-900f-10496c7e6553","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","timestamp":"2021. június. 21. 09:54","title":"Tényleg könnyű volt idén az érettségi? Az AKG-sok eredményei már megvannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot hozhatnak létre a mérnökök.","shortLead":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot...","id":"20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865be-e051-4846-8964-942840b9ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","timestamp":"2021. június. 21. 10:33","title":"Magyar siker a világűrben: jól dolgozik az asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","shortLead":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","id":"20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ce6a5f-03f5-4e9e-95d7-041e1e9891ba","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","timestamp":"2021. június. 19. 17:24","title":"Marco Rossi a hvg.hu-nak már az Eb előtt megmondta, hogy 1-1-et játszunk a franciákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","shortLead":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","id":"20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8de3ba-ac4a-45d4-800b-4af0bf47ed25","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","timestamp":"2021. június. 19. 17:07","title":"Óriási bravúr a válogatottól, Magyarország-Franciaország 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem teljesen világosak, de sok diák és tanár életét felboríthatja, ha nem beszélhetnek valamiről. A Fülke vendége Jocó bácsi.","shortLead":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem...","id":"20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41a545-d22b-4516-94af-f0161053ce9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Fülke: Melyik iskolába ment be valaki és győzködte a gyerekeket, hogy váljanak homoszexuálissá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]