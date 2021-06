Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9509541-9f36-4929-af20-acf316237ae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","timestamp":"2021. június. 22. 17:05","title":"Marabu Féknyúz: Matolcsy és Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","shortLead":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fd8c51-6117-4263-84af-bf53b2bdc9fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","timestamp":"2021. június. 23. 06:09","title":"Beárazták a járvány utáni nyitást az éttermek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","shortLead":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","id":"20210621_durer_festmeny_oltar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80091-1971-4219-8811-d3f7f7c0076c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_durer_festmeny_oltar","timestamp":"2021. június. 21. 20:43","title":"Dürer-festményt találhattak egy német templomban, elözönlötték a látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","shortLead":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","id":"20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39223f3-d078-4202-987a-e55d73b8917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"„A cselédjeikre emlékeztetnéd a nézőket” – Salma Hayek a filmesek rasszizmusáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.","shortLead":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]