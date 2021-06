Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","shortLead":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","id":"20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca9fc-8356-4231-92e6-c50caf96590e","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:18","title":"Az ELTE-s szociológusok ezután is várják az LMBTQI-közösséghez tartozó hallgatókat és kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","shortLead":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385f5a0-99b6-47f7-927c-8a1102910608","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 14:05","title":"Több embert előállítottak a magyar–portugál meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának megálmodói. Terveik szerint a beruházást újabb attrakciók követik.","shortLead":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának...","id":"20210616_Es_meg_mozog_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef8b49d-160b-4121-9a67-acaa16e10095","keywords":null,"link":"/360/20210616_Es_meg_mozog_is","timestamp":"2021. június. 16. 15:00","title":"Jön a pesti Tussaud Múzeum, és lesz egy meglepő magyar szereplője is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","shortLead":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","id":"20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6c7b9d-4502-4dce-9bde-0235ae954011","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 17. 09:44","title":"Elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft.-ből is ismert színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adó-visszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","shortLead":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","id":"20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5915ac-cc99-4b80-8999-00134d4d61e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","timestamp":"2021. június. 17. 11:56","title":"Jakab Péter szerint kirekesztő számonkérni a Jobbikon a homofóbtörvény megszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","shortLead":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","id":"20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5e27a-c3d2-456a-b8d8-c4dce7e54065","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","timestamp":"2021. június. 18. 07:36","title":"Egy ittas sofőr megpróbált átmenni a síneken a kamionjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]