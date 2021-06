Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","shortLead":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","id":"20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db2a5d-3872-4278-8941-6d4b7e549946","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 15. 11:38","title":"Talán meglepő, de az Egyesült Államokban is 12 év feletti az autók átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","shortLead":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","id":"20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3216185-6d60-4a60-89c4-e2610af93b22","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","timestamp":"2021. június. 15. 11:44","title":"\"Megy a szelvényem megint a levesbe, Ronaldót megveszem Csányival felesbe\" – brutális dallal jelentkezett Istenes Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","id":"20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906f0a07-e32e-4ed5-9824-687dc8b18701","keywords":null,"link":"/sport/20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","timestamp":"2021. június. 15. 20:32","title":"Rossi: Nem kezdhetünk el sírni, harcolnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]