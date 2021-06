Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott szavazói érdektelenség azonban nem sok jót ígér a teokratikus állam számára.","shortLead":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott...","id":"20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a2fef-2ceb-4250-a177-47d5bf320063","keywords":null,"link":"/360/20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","timestamp":"2021. június. 23. 17:00","title":"Hiába tökéletes az új iráni elnök pedigréje, a mullahok rendszere megremeghet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","id":"20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099cf5b9-8eda-4a20-87f9-ced0c9ca3830","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","timestamp":"2021. június. 25. 07:59","title":"Yaris GRMN: akár 300 lóerős új Toyota méregzsák jöhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57839edc-aae7-491f-ae1f-2802a63e8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apák napjára küldte, egy postás találta meg, és vitte vissza az anyának. Nagy volt a meghatódás.","shortLead":"Apák napjára küldte, egy postás találta meg, és vitte vissza az anyának. Nagy volt a meghatódás.","id":"20210623_A_mennyorszagba_cimezte_a_levelet_egy_kislany_az_apjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57839edc-aae7-491f-ae1f-2802a63e8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233a07a1-704a-49de-87b5-f7461c8c42d6","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_mennyorszagba_cimezte_a_levelet_egy_kislany_az_apjanak","timestamp":"2021. június. 23. 14:03","title":"A mennyországba címezte a levelét egy kislány az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg a migráció.","shortLead":"Meg a migráció.","id":"20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cca3c6-9434-4620-9996-c6794a83e803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. június. 24. 07:05","title":"A családi adóvisszatérítés és a magyar vakcinagyártás is szóba kerül az új nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban mindenki szabadon bográcsozhat vagy grillezhet.","shortLead":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban...","id":"20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c7c5e-1cd1-4e26-b0cf-ec5516001593","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2021. június. 24. 11:42","title":"Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]