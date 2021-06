Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók ellen.","shortLead":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók...","id":"20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c12a1bb-2079-44cc-aa51-ab37df4e2a74","keywords":null,"link":"/360/20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","timestamp":"2021. június. 24. 19:00","title":"Stadionban landoló siklóernyős? Csoda, hogy eddig nem történt katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","id":"20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da37fcf-034f-43ee-837f-ca5e8203054d","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","timestamp":"2021. június. 25. 11:05","title":"Házi őrizetbe került a Ryanair-gépről leszállított belarusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","shortLead":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","id":"20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bfd4f9-45fc-463e-8112-de1398525735","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 17:19","title":"Az ENSZ-főtitkár is megszólalt a magyar melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is futotta.","shortLead":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is...","id":"20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c5ccf-266a-4046-b663-0f575ccafffd","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2021. június. 25. 18:07","title":"Megkérdezték Palkovicstól, mi szüksége az államnak a budapesti reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New Yorkban.\r

","shortLead":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New...","id":"20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41d16f7-b4d8-4cf2-bda1-b1a813eee175","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","timestamp":"2021. június. 24. 21:14","title":"Felfüggesztették Rudy Giuliani ügyvédi engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","shortLead":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","id":"20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198afa63-93dc-439c-9116-4320794aadf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","timestamp":"2021. június. 24. 14:58","title":"Akadoznak a Vodafone szolgáltatásai Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]