Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","shortLead":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","id":"20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6b0d39-cf8f-4131-9f9c-5309042c85aa","keywords":null,"link":"/elet/20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","timestamp":"2021. június. 25. 14:40","title":"Tordai szivárványszínű zászlót tűzött a Képviselői Irodaházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","shortLead":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","id":"20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273dd31b-a2ec-43dd-8796-b5c871145e43","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 25. 21:33","title":"Nem módosítja a Budapest Pride programját a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb lesz a környezetével és önmagával is. ","shortLead":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb...","id":"202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d16d84-c38e-4f40-b768-438f24a9787f","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","timestamp":"2021. június. 25. 16:00","title":"Napsugaras irodalmat ígér Emma Straub első magyarul megjelent könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára készülnek.","shortLead":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára...","id":"20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd4668-f4ab-41dd-b37c-1497ed051b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","timestamp":"2021. június. 25. 18:12","title":"A lengyel kormány elveszítette parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak a bajor rendőrség részéről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak...","id":"20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9ef7f-3242-41d7-9efd-4952ce8c4b90","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2021. június. 24. 21:38","title":"Szijjártó: A 18 őrizetbe vett magyar szurkolóból 16-ot már elengedett a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a SARS-CoV-2 a mai emberek genomjában is változásokat okoz.","shortLead":"A kutatók szerint a SARS-CoV-2 a mai emberek genomjában is változásokat okoz.","id":"20210625_20_ezer_eves_koronavirus_nyomai_genekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6118b46-90ad-4e17-a935-adb55f875473","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_20_ezer_eves_koronavirus_nyomai_genekben","timestamp":"2021. június. 25. 13:29","title":"Húszezer évvel ezelőtti koronavírus-járvány nyomait őrzik az emberi gének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New Yorkban.\r

","shortLead":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New...","id":"20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41d16f7-b4d8-4cf2-bda1-b1a813eee175","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","timestamp":"2021. június. 24. 21:14","title":"Felfüggesztették Rudy Giuliani ügyvédi engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","shortLead":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","id":"20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb7bfd-cf9f-4e04-a4f6-7b07a91ae4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","timestamp":"2021. június. 24. 15:45","title":"Orbán Viktornak gratulált a német–magyarhoz Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]