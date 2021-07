Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","shortLead":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","id":"20210630_meghalt_donald_rumsfeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31955b93-f0b3-42b6-9d8e-c3c1dba79ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_meghalt_donald_rumsfeld","timestamp":"2021. június. 30. 21:56","title":"Meghalt Donald Rumsfeld, az iraki háború megtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos dátum: július 17-én hangzik fel utoljára, hogy „Új élet vár…”.\r

\r

","shortLead":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos...","id":"20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fcd36-01be-4616-ba44-b5a6ff683954","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","timestamp":"2021. június. 29. 10:12","title":"Megvan a történelmi dátum: ekkor ér véget a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5","c_author":"","category":"cegauto","description":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","shortLead":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","id":"20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9162b0-6fe9-483d-9124-7d7a05524c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","timestamp":"2021. június. 30. 06:41","title":"Nincs ennél gyorsabb Porsche SUV, itt a 640 lovas Cayenne Turbo GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","shortLead":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","id":"20210629_delta_varians_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31849766-a393-45b9-a481-3dd1ae31615b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_delta_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 29. 12:19","title":"Két újabb magyarnál mutatták ki a delta variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és hódítanak a természetes összetevőkből készülő kozmetikumok. De vajon ugyanazzal teszünk jót a bőrünknek, mint a környezetünknek? ","shortLead":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és...","id":"202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c0224-8085-43fe-ad01-caa68e462a58","keywords":null,"link":"/360/202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","timestamp":"2021. június. 30. 10:00","title":"\"Nem minden jó a bőrnek, ami természetes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]