Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","shortLead":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","id":"20210705_florida_lakohaz_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134998e4-ffd5-47ca-9c63-f9b56ab771a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_florida_lakohaz_hurrikan","timestamp":"2021. július. 05. 11:16","title":"Megsemmisítették az összeomlott floridai lakóház még álló részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","shortLead":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","id":"20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd5ecf-a14a-46ad-a5ff-b1f91875e86f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","timestamp":"2021. július. 05. 12:25","title":"Még mindig Jóbarátok: együtt ünnepeltek a sorozat női főszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem meggyőzte, hogy még két évet aláírjon.","shortLead":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem...","id":"20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c97f79-9919-4dbc-b54b-28f50d5713dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","timestamp":"2021. július. 04. 17:46","title":"Hamiltont az idei izgalmak győzték meg a Formula-1-ben maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","shortLead":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","id":"20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16559804-f444-460b-aa81-59375864df9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","timestamp":"2021. július. 04. 15:04","title":"Úgy megindult a sofőr, hogy az autósiskola kirakata is oda lett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]