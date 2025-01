Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","shortLead":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","id":"20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f.jpg","index":0,"item":"7f72006a-8911-4860-acbd-bfe02696c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","timestamp":"2025. január. 02. 10:47","title":"Ötmillió euróval támogatta a szlovák focit a magyar kormány 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","shortLead":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","id":"20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2.jpg","index":0,"item":"da095464-2e54-40cf-bbfc-76adc2dda592","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","timestamp":"2025. január. 02. 17:31","title":"Elvitték a rendőrök Mr. Missht, mert megvert egy taxist a Boráros téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","shortLead":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","id":"20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"48e947b7-0d48-48e3-9f12-8001a9e11275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 09:17","title":"Tétovázva futott neki az új esztendőnek a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A strandkézilabdázó 44 éves volt.","shortLead":"A strandkézilabdázó 44 éves volt.","id":"20250101_Meghalt-Acs-Barbara-noi-strandkezilabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"46ed7513-812d-4888-b65e-48b85948b9dc","keywords":null,"link":"/sport/20250101_Meghalt-Acs-Barbara-noi-strandkezilabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 01. 15:31","title":"Meghalt Ács Barbara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]