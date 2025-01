Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb gondot összeszedő magyar vonal így is ugyanaz lett, mint amely öt éve minden évben. A csúcskésést az a vonat hozta össze, amely Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába, de a listánkból az is kiderül, hogy a havazás vagy épp a nyári hőség mennyire viselte meg a vasutat. Ahogy az is, van-e egyáltalán olyan vonal, ahol tökéletes volt a szolgáltatás.","shortLead":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb...","id":"20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"eec86f57-f02b-43cf-9d8b-acf857523c1e","keywords":null,"link":"/360/20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","timestamp":"2025. január. 13. 06:30","title":"Kiszámoltuk, melyik volt az ország legproblémásabb vasútvonala 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta a bíráknak szánt, kiszivárgott újévi köszöntőjét. A Kúria elnöke felelőtlenségnek tartja, hogy az OBT érvényteleníteni akarja a kormánnyal megkötött négyoldalú megállapodást, Senyei Györgynek pedig azt üzeni: etikai elvekről és hivatali kultúráról nem tőle fog tanácsot kérni.","shortLead":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta...","id":"20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b39f60af-f4f2-44fa-a61f-bfd0df4606c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","timestamp":"2025. január. 13. 12:53","title":"„Ne tőlem féltsék a bírói függetlenséget” – a Kúria elnöke indulatos levélben válaszolt a kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a6dc63-2940-4d03-8143-cf8f0e027a4b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy hét alatt annyi károsanyag-kibocsátást hoztak össze a legvagyonosabbak, amennyit a Föld legszegényebb 50 százaléka három év alatt érne csak el.","shortLead":"Alig több mint egy hét alatt annyi károsanyag-kibocsátást hoztak össze a legvagyonosabbak, amennyit a Föld...","id":"20250113_leggazdagabb-1-szazalek-szen-dioxid-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a6dc63-2940-4d03-8143-cf8f0e027a4b.jpg","index":0,"item":"b81e4421-a925-4ca2-8dfe-1f207b441bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_leggazdagabb-1-szazalek-szen-dioxid-kvota","timestamp":"2025. január. 13. 11:10","title":"Csak 10 nap kellett a leggazdagabb 1 százaléknak, hogy felhasználja a rá eső éves szén-dioxid-kvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: tikkasztó, lángtenger, tuktukpolitika, bíróper, szankciólánc.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90.jpg","index":0,"item":"09378153-196a-4fdf-b472-72f85daea5fa","keywords":null,"link":"/360/20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","timestamp":"2025. január. 12. 17:30","title":"Az én hetem Krusovszky Dénessel: Január, a teljesen értelmetlen hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi volt. ","shortLead":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi...","id":"20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"0be7c7ff-ac8e-46d1-a987-514fc93b9927","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","timestamp":"2025. január. 13. 10:56","title":"Indiából gratulált Orbán Viktor a tolnai választást behúzó fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd forintot rakott zsebre. Sérülései miatt az utóbbi években gyakorlatilag alig láthattuk a pályán, ennek ellenére még mindig a világ egyik legjobban kereső játékosa. ","shortLead":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd...","id":"20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf.jpg","index":0,"item":"92ff0b8e-6618-4cee-9e69-329df9c4f8b7","keywords":null,"link":"/sport/20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","timestamp":"2025. január. 14. 05:23","title":"44 milliárd forint 42 perc munkáért? Neymar erre csak annyit mondott: fogd meg a söröm!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4536da-1fd3-44c4-a1cf-ddd367a3707d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Új Primark-bolt nyitása egyelőre nincs tervben, bár vizsgálják a további növekedési lehetőségeket. Elárulták azt is, hogy mennyire keresnek más terméket a férfiak és a nők, kik költenek többet, és hogy szerintük mi különbözteti meg őket magyar vetélytársaiktól és hogy miért fontos az egyszerű vállfa. Emailben feltett kérdéseinkre a cég válaszolt.","shortLead":"Új Primark-bolt nyitása egyelőre nincs tervben, bár vizsgálják a további növekedési lehetőségeket. Elárulták azt is...","id":"20250112_Primark-magyarorszag-interju-kiskereskedelem-bolt-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4536da-1fd3-44c4-a1cf-ddd367a3707d.jpg","index":0,"item":"fc700d1e-75aa-4550-adec-dd366b2c6693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Primark-magyarorszag-interju-kiskereskedelem-bolt-divat-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 11:00","title":"Primark a HVG-nek: Meghaladta a várakozásainkat az első hét hónap Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]