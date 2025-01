Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27f8b2d6-70ca-422a-a90d-47c119b66b7b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"2024 az első olyan év, melyben több mint 200 ezer autót adott el a BMW M GmbH.","shortLead":"2024 az első olyan év, melyben több mint 200 ezer autót adott el a BMW M GmbH.","id":"20250114_rekord-sok-sportos-bmw-m-modell-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f8b2d6-70ca-422a-a90d-47c119b66b7b.jpg","index":0,"item":"0a2e904b-9d75-4ecb-92be-68f289e069d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_rekord-sok-sportos-bmw-m-modell-talalt-gazdara","timestamp":"2025. január. 14. 07:21","title":"Rekordsok sportos BMW M modell talált gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben.","shortLead":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára...","id":"20250114_nato_rutte_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7.jpg","index":0,"item":"1c48fff0-a1ed-4159-8e25-c756f0f74d8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_nato_rutte_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 14. 09:18","title":"A NATO főtitkára Orbánt idézve zárt le egy vitát az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","shortLead":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","id":"20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26.jpg","index":0,"item":"ae1e5ec9-ee88-4248-9e17-c35047996efe","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:24","title":"Lassúsága és szakszerűtlensége miatt többször is figyelmeztették Szerbiában a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai kivitelezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket.","shortLead":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt...","id":"20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05.jpg","index":0,"item":"4ec38ce1-8cf2-4544-96a9-1236a6733478","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","timestamp":"2025. január. 14. 10:35","title":"Jellinek Dánielt 250 milliós büntetésre ítélték a számlagyáras ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","shortLead":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","id":"20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e.jpg","index":0,"item":"f15f62c7-b7dc-4c19-a431-a6ad8304e247","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","timestamp":"2025. január. 13. 15:00","title":"Orbán Viktor unokaöccse beszállt a családi bányabizniszbe, elvitte a Gánt Kő negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott chatbotot hozhatnak létre.","shortLead":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott...","id":"20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46.jpg","index":0,"item":"20bb2912-01fb-45b9-92ec-48ec4d32dbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"A mesterséges intelligencia cseveghet a felhasználók helyett a WhatsAppon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]