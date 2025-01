Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben bekövetkezett hirtelen halála miatt tartott rendkívüli közgyűlést a tagozat.","shortLead":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben...","id":"20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56.jpg","index":0,"item":"2812dc77-dc74-4dcc-be61-059e3c4d1b48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","timestamp":"2025. január. 15. 04:35","title":"Simicska korábbi, Balásy Gyula jelenlegi emberét választották meg a reklámszövetség közterületi tagozatának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlési képviselőjelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három olyan tétel is van, amely kecskeméti hadászati fejlesztésekre vonatkozik. Más kérdés, hogy ebből mikorra lehet valóban valami – várhatóan nem a közeljövőben, hiszen az Egyesült Államoknak van ennél fontosabb dolga is.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három...","id":"20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"d6f456df-08d4-4722-bf3d-d719d3f034d1","keywords":null,"link":"/360/20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","timestamp":"2025. január. 14. 06:30","title":"Joe Biden búcsúajándéka Kecskemétnek: amerikai pénzből jöhet hadászati fejlesztés, de atomtöltetet aligha hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kemény Zsófi meg is osztotta a regényéről készült furcsa pályaművet.","shortLead":"Kemény Zsófi meg is osztotta a regényéről készült furcsa pályaművet.","id":"20250113_litera-palyazat-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"4a5cc0a3-a42b-42f4-9bc0-564397ef9033","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_litera-palyazat-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 13. 15:06","title":"Mesterséges intelligenciával készült kritikákat buktattak le a Litera pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","shortLead":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","id":"20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"de5f2d1c-22cc-4ba8-a10f-0c851aace890","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","timestamp":"2025. január. 14. 11:08","title":"A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]