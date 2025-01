Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","shortLead":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","id":"20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"4ce1a598-0cfb-481e-82c8-b2f0f26037fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","timestamp":"2025. január. 16. 08:17","title":"Orbán Ráhel szépségkirálynős attitűddel várja 2025-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való kerüléséről.","shortLead":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"8ff0e71b-57a7-4cca-86d8-aa0811c2e89e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","timestamp":"2025. január. 16. 09:29","title":"Gulyás Gergely: A Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8dfc54-3d9a-471c-abb6-d7214dc1b8ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar szolgálatok szerint érzékelhető, hogy valakik kavarnak a Rogán-ügy körül.","shortLead":"A magyar szolgálatok szerint érzékelhető, hogy valakik kavarnak a Rogán-ügy körül.","id":"20250114_magyar-titkosszolgalatok-szankcios-lista-Rogan-Antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f8dfc54-3d9a-471c-abb6-d7214dc1b8ff.jpg","index":0,"item":"7bb7a354-dfc0-4097-9bfa-66e62d5bb48f","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_magyar-titkosszolgalatok-szankcios-lista-Rogan-Antal","timestamp":"2025. január. 14. 15:28","title":"A magyar titkosszolgálatok próbálták megtudni az amerikai kollégáktól, miért tették szankciós listára Rogán Antalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","shortLead":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","id":"20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b.jpg","index":0,"item":"d30c59d8-7438-4288-9893-6d3f86a2d740","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","timestamp":"2025. január. 14. 17:19","title":"Egy lengyel polgármester arról győzködi Elon Muskot, hogy vegye meg a városában található kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére benyújtott nyertes pályázatában, amely a ChatGPT-vel folytatott beszélgetést is tartalmaz. A társulat akarata ellenére kinevezett igazgató saját teljesítmény helyett az állami programok fokozott igénybevételére támaszkodna, és ha ez nem jön be, akkor felnőtt közönségnek szóló szórakoztató színházzá alakítja a nemzetközi hírű gyerekszínházat.","shortLead":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére...","id":"20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"59a7b8e1-406e-4fa6-be32-dc193c30f301","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:00","title":"Drágább jegyek, „drasztikus visszaesés”, nézőszámrobbanás – megszereztük az új Kolibri-igazgató pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le egy tömegkatasztrófával fenyegető szabotázsakciót.","shortLead":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le...","id":"20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9.jpg","index":0,"item":"3a98c8e5-f614-4db6-978b-ca76341e3520","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","timestamp":"2025. január. 15. 16:15","title":"Tusk: Oroszország terrortámadásokat tervezett légitársaságok ellen világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","shortLead":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","id":"20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"e56f55bc-6757-4879-b43b-ac30aa7b7252","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","timestamp":"2025. január. 16. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj Opel Fronterát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcc5bf2-cc4a-4444-815a-ca0ed8260976","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sharjah-i Egyetem két mérnöke egy olyan egyszerű és olcsó rendszert fejlesztett ki, amely hatékonyan és passzív módon képes csökkenteni a földrengések keltette rezgéshullámokat.","shortLead":"A Sharjah-i Egyetem két mérnöke egy olyan egyszerű és olcsó rendszert fejlesztett ki, amely hatékonyan és passzív módon...","id":"20250115_foldrenges-elnyelo-berendezes-szeizmikus-hullam-homok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dcc5bf2-cc4a-4444-815a-ca0ed8260976.jpg","index":0,"item":"1d3b34e9-ba58-45c8-b99b-ee2aaff66672","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_foldrenges-elnyelo-berendezes-szeizmikus-hullam-homok","timestamp":"2025. január. 15. 18:03","title":"Homokkal tompíthatja a földrengéseket egy új találmány, 75 százalékkal kisebb lehet az épületkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]