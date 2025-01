Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","shortLead":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","id":"20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff.jpg","index":0,"item":"5715d275-04c3-4057-a1bc-a42c5aa0ab8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","timestamp":"2025. január. 16. 13:07","title":"A korábbi tiltakozások ellenére az NKE rektori megbízottja úgy látja, hogy az Óbudai Árpád Gimnázium átvételével mindenki jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben bekövetkezett hirtelen halála miatt tartott rendkívüli közgyűlést a tagozat.","shortLead":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben...","id":"20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56.jpg","index":0,"item":"2812dc77-dc74-4dcc-be61-059e3c4d1b48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","timestamp":"2025. január. 15. 04:35","title":"Simicska korábbi, Balásy Gyula jelenlegi emberét választották meg a reklámszövetség közterületi tagozatának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","shortLead":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","id":"20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69.jpg","index":0,"item":"2dd8991a-b458-40c6-8c68-cdada493336a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 08:47","title":"Rég látott havazásra ébredt Budapest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók. A versenyhatóság arra kíváncsi, a cég befolyásolhatja-e a piacot a felhasználók és a riválisok kárára.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók...","id":"20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"f91d566a-465c-4107-b0a9-9a38bc99d89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 15. 09:03","title":"Előveszi a Google-t a brit versenyfelügyelet, mert visszaélhet a hatalmával a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833","c_author":"Nagy Gábor","category":"velemeny","description":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","id":"20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833.jpg","index":0,"item":"c9814b57-eccc-4943-a4b8-418020cb57be","keywords":null,"link":"/velemeny/20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 16. 08:00","title":"Nagy Gábor: Az év nagy játszmájában mindenki Trump lapjaira kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","id":"20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888.jpg","index":0,"item":"7dcf7ed7-6f00-4476-83ff-858567b0f428","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","timestamp":"2025. január. 15. 13:57","title":"Már tanácsadói sem gondolják, hogy Trump az elnöksége első napján lezárja az orosz–ukrán háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]