Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 15. 19:30","title":"Ha egy helyre látogat el Ausztriában, ez legyen az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833","c_author":"Nagy Gábor","category":"velemeny","description":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","id":"20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833.jpg","index":0,"item":"c9814b57-eccc-4943-a4b8-418020cb57be","keywords":null,"link":"/velemeny/20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 16. 08:00","title":"Nagy Gábor: Az év nagy játszmájában mindenki Trump lapjaira kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs. András, a Kúria elnöke nem szavazott.","shortLead":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs...","id":"20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be.jpg","index":0,"item":"8a95b5ab-c3a5-4b83-91d1-c608a73dab09","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 13:23","title":"Érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","shortLead":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","id":"20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d.jpg","index":0,"item":"4e125320-70ed-4212-844a-c48c1ed148ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","timestamp":"2025. január. 16. 07:47","title":"Kovács Zoltán megmagyarázza, hogy Orbánt miért nem hívták meg Trump elnöki beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nő annyira berendezkedett a lakásban, hogy még bútorokat is vásároltak, ám közvetlenül az eltűnésük előtt levélben jelezték a főbérlőnek, hogy felbontanák a szerződést.","shortLead":"A két nő annyira berendezkedett a lakásban, hogy még bútorokat is vásároltak, ám közvetlenül az eltűnésük előtt...","id":"20250116_Skociaban-eltunt-magyar-ikrek-nyomozas-rendorseg-csalad-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a23bcebd-a566-4e52-a1ab-6cb88dd2ea37","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Skociaban-eltunt-magyar-ikrek-nyomozas-rendorseg-csalad-kapcsolat","timestamp":"2025. január. 16. 08:38","title":"Három nappal az eltűnésük előtt beszéltek édesanyjukkal a Skóciában keresett magyar ikrek, de nem volt szó az albérletük felmondásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]