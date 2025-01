Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","shortLead":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","id":"20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a.jpg","index":0,"item":"ad7db37d-a5fa-41eb-8940-48ddf5e7725b","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"A legendás Bűn és bűnhődés-előadás után most A félkegyelműt viszi színpadra a Forte Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317f888-313b-4505-9375-0f21690b18b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az első gyermekét 39, a másodikat 47 évesen szülte. Utóbbira egyáltalán nem számított.","shortLead":"A színésznő az első gyermekét 39, a másodikat 47 évesen szülte. Utóbbira egyáltalán nem számított.","id":"20250123_Gryllus-Dorka-a-masodik-gyereke-erkezesekor-eszre-sem-vette-a-terhesseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4317f888-313b-4505-9375-0f21690b18b0.jpg","index":0,"item":"9a14bf3c-97ca-4e0b-a833-4f9e6a746319","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Gryllus-Dorka-a-masodik-gyereke-erkezesekor-eszre-sem-vette-a-terhesseget","timestamp":"2025. január. 23. 13:48","title":"Gryllus Dorka a második gyereke érkezésekor észre sem vette a terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum – valószínűleg egy bolygó – haladhatott át a Naprendszeren, megváltoztatva a bolygók keringési pályáját.","shortLead":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum –...","id":"20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d.jpg","index":0,"item":"4d424f0e-8053-41d0-94e9-8e9269e12d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","timestamp":"2025. január. 21. 20:03","title":"Van egy elég vad feltételezés arról, hogyan alakulhatott ki a Naprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai háborúja, ami kifejezetten kínosan érintheti a kínai 5G-eszközöket előszeretettel alkalmazó európai távközlési cégeket. Köztük van a 4iG is, a céget arról kérdeztük, hogyan érintheti egy esetleges váltás.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai...","id":"20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836.jpg","index":0,"item":"ed8c406f-6852-4d62-8fa3-2ac6692cd75e","keywords":null,"link":"/360/20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"4iG: „Az nem jó, ha megmondják, hogy valakivel nem dolgozhatunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","shortLead":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","id":"20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"cd86838b-6cba-4d16-9bb0-956635aa1dd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Közel 700 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly novemberben a KSH szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","shortLead":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","id":"20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7.jpg","index":0,"item":"a0b9dcd7-fb70-49db-9100-11dfe87befc4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","timestamp":"2025. január. 21. 16:14","title":"Van valami furcsaság az Australian Open youtube-os közvetítéseiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]