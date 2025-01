Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották az európai piacra. Csak azokat a dolgozókat nem küldik el, akik majd leszerelik a gyártósorokat.","shortLead":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották...","id":"20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8.jpg","index":0,"item":"ce1dd8f6-15ff-448b-a146-780437e959c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:42","title":"Bezárja romániai hűtőgépgyárát a Haier, több mint 500 embert eresztenek szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik a szabadidejüket. A többség fizetett.","shortLead":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik...","id":"20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371.jpg","index":0,"item":"fa46d5b9-8364-4f4e-a923-0116562402c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","timestamp":"2025. január. 22. 11:49","title":"Ezért veszélyes a netes szexchat: a kuncsaftjait zsarolta egy gyöngyösi internetes prostituált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5f8d96-ba46-4ec1-9899-9b0214f9ae7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bóka sérelmezi, hogy az Európai Bizottság szerinte nem azonos mércével ítéli meg a magyar és a lengyel jogállamiságot.","shortLead":"Bóka sérelmezi, hogy az Európai Bizottság szerinte nem azonos mércével ítéli meg a magyar és a lengyel jogállamiságot.","id":"20250120_Marcin-Romanowski-valami-nagyon-nyugtalanitot-mondott-Bokai-Janosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5f8d96-ba46-4ec1-9899-9b0214f9ae7a.jpg","index":0,"item":"b1b43357-da22-4727-bb8d-5292f1e5971d","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Marcin-Romanowski-valami-nagyon-nyugtalanitot-mondott-Bokai-Janosnak","timestamp":"2025. január. 20. 18:43","title":"Marcin Romanowski valami nagyon nyugtalanítót mondott Bóka Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","shortLead":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","id":"20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"0b6a8cd2-6435-49a4-9f1e-33152c157115","keywords":null,"link":"/elet/20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:13","title":"Az RTL tudott Majka készülő klipjéről, és büszke előadói sikereire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","shortLead":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","id":"20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274.jpg","index":0,"item":"fddd4a33-def1-474a-b720-ecabba590397","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","timestamp":"2025. január. 21. 13:59","title":"Már legalább 66 halottja van a török szállodatűznek, sokan az ablakon keresztül próbáltak menekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből a szempontból.","shortLead":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből...","id":"20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845.jpg","index":0,"item":"588acadc-c9c5-4081-8201-160525d46ee5","keywords":null,"link":"/elet/20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","timestamp":"2025. január. 21. 05:31","title":"Hogyan juthatunk télen elég vitaminhoz természetes forrásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]