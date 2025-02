Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","shortLead":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","id":"20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"66fa2d60-8b83-4df0-af40-4a13c52942ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","timestamp":"2025. február. 06. 10:08","title":"Mélyrepülőrajtot vett a forint csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","shortLead":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","id":"20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05.jpg","index":0,"item":"8161c993-26e1-4f6b-9f72-6f194a3ffeb9","keywords":null,"link":"/elet/20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","timestamp":"2025. február. 06. 11:42","title":"Ütközött két repülőgép a seattle-i reptér aszfaltján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is létrehozott.","shortLead":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is...","id":"20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855.jpg","index":0,"item":"495a271f-ef80-44c4-aa98-1b0705f3bc6e","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 12:15","title":"Magyarországon is terjeszkedik a nagy német robotgyártót lenyelő kínai Kuka-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","shortLead":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","id":"20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78.jpg","index":0,"item":"dfe95898-3175-49fc-ba9a-4f227c8af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","timestamp":"2025. február. 06. 19:07","title":"Donald Trump Jr-tól vár ötleteket Rákosrendezőhöz az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","shortLead":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","id":"20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41.jpg","index":0,"item":"ac260d20-8818-407f-8058-8b99ac820026","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","timestamp":"2025. február. 07. 06:16","title":"Kanada részt venne Trump csillagháborús tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel szemben Alzheimer-kór esetén – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel...","id":"20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396.jpg","index":0,"item":"e74afb65-49e8-47c4-a430-6e6ac74c9e77","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","timestamp":"2025. február. 07. 16:00","title":"Erős Alzheimer-védelem alatt állhat annak az agya, aki legalább két nyelven tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még a Boeing űrkapszulájával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). ","shortLead":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még...","id":"20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"03a85bff-3df6-4a55-951e-352e2fd923cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","timestamp":"2025. február. 07. 11:03","title":"Donald Trump miatt borul a NASA terve, két héttel hamarabb térhet vissza az űrben rekedt két űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]