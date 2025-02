Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8cd880df-ef1e-4937-8cad-02a3c8402f84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit külügyminisztérium arra kéri brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mert nagy a kockázata annak, hogy őrizetbe veszik őket.","shortLead":"A brit külügyminisztérium arra kéri brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mert nagy...","id":"20250218_Kemkedessel-vadolnak-egy-brit-hazaspart-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd880df-ef1e-4937-8cad-02a3c8402f84.jpg","index":0,"item":"69fe3352-8cd8-46fd-8b91-ce4e1afaaf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Kemkedessel-vadolnak-egy-brit-hazaspart-Iranban","timestamp":"2025. február. 18. 15:32","title":"Kémkedéssel vádolnak egy brit házaspárt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","id":"20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"e1a0f350-e0c4-4f15-bd5c-8b805c4fbe43","keywords":null,"link":"/elet/20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","timestamp":"2025. február. 17. 17:06","title":"„A klinikai kép összetett” – továbbra is kórházban marad Ferenc pápa, minden programját lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha körülmények között gól nélküli döntetlen született, de a vendégedző Pintér Attila szerint nem is lett volna szabad megrendezni a meccset. Összegyűjtöttünk néhány emlékezetes esetet a múltból, amikor nem a játékosok, hanem az időjárás volt az úr a pályán.","shortLead":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha...","id":"20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05.jpg","index":0,"item":"0def49ad-9414-4045-8857-19b4c018b01d","keywords":null,"link":"/sport/20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","timestamp":"2025. február. 18. 14:26","title":"Ha a Fradival történne hasonló, két hétig cikkezne róla az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi Bertalan távozásáról és az Orbán család gazdagodásáról szóló filmről is.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi...","id":"20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"09dc71e8-fbd1-49aa-9929-6e4bef5a3a76","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. február. 18. 14:25","title":"Lázár János szerint Havasi „kiszállt ebből az egészből”, majd közölte, hogy óriási lejáratókampányok jönnek a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es gyártástechnológiája. Mindkét cég azt állítja, az ő megoldása az igazán nyerő, azonban az igazság ezúttal is valahol félúton van, arról nem is beszélve, hogy valójában mások a céljaik.","shortLead":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es...","id":"20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6.jpg","index":0,"item":"dc8f67e7-ed4a-4b8c-a797-f0b7ce89411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","timestamp":"2025. február. 17. 14:03","title":"Izgalmas verseny: egymásnak feszül a chipgyártásban az Intel és a TSMC új technológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","shortLead":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","id":"20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"c8193590-f05b-4218-bb99-f7eb55b8438a","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 17. 13:57","title":"Ozzy a nyári Black Sabbath-koncertről: „Annyit fogok játszani, amennyit bírok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]