[{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek. Ráadásul mindkét alkalommal a rossz irányba – aggodalomra azonban semmi ok.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek...","id":"20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"a1b5d442-aafc-4fac-baa1-9a0cd5f10b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","timestamp":"2025. február. 19. 09:03","title":"NASA: Ismét nőtt az esélye annak, hogy 2032-ben aszteroida csapódik a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még mindig diákjegyet vesz – a Mérlegen friss adásában Klein Dávid hegymászó volt a vendégünk.","shortLead":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még...","id":"20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba.jpg","index":0,"item":"ec1d3ec5-9a9b-44a3-b781-c631fa154bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:09","title":"Klein Dávid: Akármekkora plecsnit felvarrok a ruhára, de ami a hegyen történik, abba nem szólhat bele a szponzor – Mérlegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gazdagokkal szemben vastagabban fog arrafelé a bírságolóceruza. ","shortLead":"A gazdagokkal szemben vastagabban fog arrafelé a bírságolóceruza. ","id":"20250219_42-millio-forintra-buntettek-egy-autost-aki-nem-tartotta-kovetesi-tavolsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"439f9773-99b7-41e2-9b01-ed385fd0ec66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_42-millio-forintra-buntettek-egy-autost-aki-nem-tartotta-kovetesi-tavolsagot","timestamp":"2025. február. 19. 08:15","title":"Ilyen a svájci vasszigor: 42 millió forintra büntettek egy autóst, aki nem tartotta a követési távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","shortLead":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","id":"20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd.jpg","index":0,"item":"abbefc02-c52f-41de-bac5-5240f07c747b","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","timestamp":"2025. február. 18. 10:13","title":"Rheinmetall-vezér: Nem csoda, hogy Európát a gyerekek asztalához ültette az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","id":"20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1.jpg","index":0,"item":"7e482282-4b79-46ef-acea-2759f63be9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","timestamp":"2025. február. 18. 08:37","title":"Meglódultak az európai tőzsdék, a védelmi ipar húzza a ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.","shortLead":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi...","id":"20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"b4aad1cd-2753-4bc5-92b4-3e30c7afc984","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","timestamp":"2025. február. 18. 20:13","title":"A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]