Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","id":"20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"e1a2a5b8-559d-4479-bec2-e521a8e102a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","timestamp":"2025. február. 18. 14:53","title":"Orbán: A félelmeink beigazolódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","shortLead":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","id":"20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"ab8d791e-82cb-4951-99d9-2ebd0341eb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","timestamp":"2025. február. 19. 09:45","title":"Elfogadták az újabb szankciós csomagot, Szijjártó kiharcolta, hogy focicsapatokra és Kirill pátriárkára ne vonatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán államfőt diktátornak nevezni „nagy adag cinizmust feltételez” Petr Pavel szerint. ","shortLead":"Az ukrán államfőt diktátornak nevezni „nagy adag cinizmust feltételez” Petr Pavel szerint. ","id":"20250220_keir-starmer-petr-pavel-volodimir-zelenszkij-diktator-donald-trump-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"457a7ff1-4ad9-4053-ab73-b2904ce87ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_keir-starmer-petr-pavel-volodimir-zelenszkij-diktator-donald-trump-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 20. 11:50","title":"A brit kormányfő és a cseh elnök is kiállt Zelenszkij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","shortLead":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","id":"20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba.jpg","index":0,"item":"544ee5da-7dea-451d-9888-1b584a16cb97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","timestamp":"2025. február. 20. 08:07","title":"Csendben véget ér az eredeti Mazda 2 karrierje, átvette a helyét az átmárkázott Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig lesznek eltárolva, tehát csak ennyi idő áll majd rendelkezésre, hogy visszanézzék azokat a felhasználók. Utána mindenképp törlődnek.","shortLead":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig...","id":"20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f.jpg","index":0,"item":"18965e67-e603-468c-a9bb-d24bd2c03733","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","timestamp":"2025. február. 19. 20:03","title":"Nagy törlésbe kezd a Facebook, ne lepődjön meg, ha eltűnnek a videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]