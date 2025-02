Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan sok finanszírozási változást vezettek be, de több, a szakma támogatását is élvező etikai kérdés egyelőre fennakadt a döntéshozókon. Lapunknak az OKFŐ azt is elárulta, hogy hamarosan új meddőségi centrum nyílhat, melynek már keresik a helyét, méghozzá Budapesten. Ez a területi egyenetlenségeken azonban nem fog segíteni.","shortLead":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan...","id":"20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"aef66ceb-7650-49fb-bc63-0a81a4bdf22d","keywords":null,"link":"/360/20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","timestamp":"2025. február. 24. 11:30","title":"A petesejt-donációról már egyeztetnek, de más etikai kérdések még a levegőben lógnak a meddőségi ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: politikátlan, csapatépítő, elégtelen, színjáték, láncfűrész.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"f094936b-f4cc-4d53-8d23-6cc860079bbc","keywords":null,"link":"/360/20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","timestamp":"2025. február. 23. 17:30","title":"Karafiáth Orsolya: Akinek szavai csak paravánok az elszabadult indulatok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében hallgassák a beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében...","id":"20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"90deca59-9642-444a-8d28-723c7464e824","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 15:57","title":"Így érkezett meg a NER-elit Orbán évértékelőjére – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”. Az ország kormánya ugyanis minden Apple-felhasználó adataihoz szeretett volna hozzáférni, amit a cég nem volt hajlandó megadni.","shortLead":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”...","id":"20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"b69b9fe0-01d3-4ae5-9177-e3cca587d85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","timestamp":"2025. február. 24. 11:03","title":"Megtagadta az Apple a brit kormány kérését, de ennek is a felhasználók isszák meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e544c9-3c30-4531-90a4-b6764fd2cabc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lengyelországban nemrég kirúgták a logisztikai támogatási rendszer irányításáért felelős Artur Kępczynski tábornokot miután egy helyi IKEA raktárából előkerült néhány elveszettnek hitt tankelhárító akna. Az eset számos kérdést vet fel, például azt, mit kezdtek volna a veszélyes csomaggal a futárszolgálatok, hogyan nézett volna ki az összeszerelési útmutató és mit lehet kezdeni férfiként a Machu Picchut ábrázoló tangabugyikkal? ","shortLead":"Lengyelországban nemrég kirúgták a logisztikai támogatási rendszer irányításáért felelős Artur Kępczynski tábornokot...","id":"20250222_duma-aktual-lengyel-tabornok-akna-ikea-menesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e544c9-3c30-4531-90a4-b6764fd2cabc.jpg","index":0,"item":"2feb4498-0ed2-4415-a0b2-ce15e1651d55","keywords":null,"link":"/360/20250222_duma-aktual-lengyel-tabornok-akna-ikea-menesztes","timestamp":"2025. február. 22. 17:30","title":"Duma Aktuál: Aknaszállítás az első zárható ajtóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]