Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli rendkívüli uniós csúcsra. Costa nemcsak az európai fővárosokba, hanem Kijevbe is küldött egy meghívót.","shortLead":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli...","id":"20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8cdb1157-12b0-485c-8cfe-a0cf3a5afe06","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Brüsszelben találkozik Orbán és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták csütörtökön ismét találkozni fognak, ezúttal Isztambulban.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták...","id":"20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"7b56efb8-2a37-4a0b-a4c2-36aecd97fe7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","timestamp":"2025. február. 26. 14:19","title":"Lavrov máris cáfolta Trumpot: Nem igaz, hogy támogatnák európai békefenntartók Ukrajnába telepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök nemcsak a választásokra szóló osztogatást kezdte el, hanem példátlanul súlyos provokációra készül a szexuális kisebbségekkel és a civilekkel szemben. Miért más ez a radikalizálódás, mint az eddigiek, és mi az az új tényező a korábbi időszakhoz képest, ami reményre, de aggodalomra is okot ad?","shortLead":"A miniszterelnök nemcsak a választásokra szóló osztogatást kezdte el, hanem példátlanul súlyos provokációra készül...","id":"20250226_Indul-a-hazardjatek-orban-viktor-evertekelo-pride-usztias-anyak-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"f0d38aa3-93ab-468d-b6f1-57eb5b254dde","keywords":null,"link":"/360/20250226_Indul-a-hazardjatek-orban-viktor-evertekelo-pride-usztias-anyak-osztogatas","timestamp":"2025. február. 26. 06:30","title":"Elkezdődött Orbán Viktor eddigi legveszélyesebb hazárdjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]