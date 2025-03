Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor mindent arra az egy lapra tettek fel: hiába okoz az osztogatás egy ideig nagy inflációt, majd kezelik ezt, ha nyugodt lesz a nemzetközi helyzet. Nem jött össze.","shortLead":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor...","id":"20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd.jpg","index":0,"item":"968b9dbd-b8a5-45b1-822f-4212d54175ec","keywords":null,"link":"/360/20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Csúnya vége lett, amikor a Fidesz legutóbb egy 2000 milliárd forintos osztogatással akarta megnyerni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Fokozatosan javul a katolikus egyházfő állapota, de még nem engedték ki a kórházból. ","shortLead":"Fokozatosan javul a katolikus egyházfő állapota, de még nem engedték ki a kórházból. ","id":"20250228_ferenc-papa-betegseg-allapot-bekes-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"fe1694c1-7706-40fa-b19d-7d22a3d9a012","keywords":null,"link":"/elet/20250228_ferenc-papa-betegseg-allapot-bekes-ejszaka","timestamp":"2025. február. 28. 12:09","title":"Békés éjszakán van túl Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","shortLead":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","id":"20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"4ccf5ce5-a0c9-44e9-a57a-7ee54d7624b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","timestamp":"2025. február. 27. 18:30","title":"Szijjártó felmentést kért a Paks II. beruházást érintő amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen az USA-ba közvetlenül és Németországon keresztül is termelnek a hazai gyárak.","shortLead":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen...","id":"20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e11cdea2-9b82-45f8-9c30-f07531692823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 18:51","title":"Magyarországba is belerúgott Trump a vámterveivel, de nem biztos, hogy az EU-nak érdemes visszaütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki viszont mozgástere megőrzésére törekedett.","shortLead":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki...","id":"20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"7a8d923d-c406-42d5-852c-afb462cf5b52","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 16:06","title":"Török Gábor: Trump konstruktív volt, Zelenszkij nem akart engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]