[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump lépései bőven adnak témát a világsajtónak: vámok, vita Kijevvel, egyezkedés Moszkvával, átlépés Európa felett. Válogatásunk a világlapok írásaiból. ","shortLead":"Donald Trump lépései bőven adnak témát a világsajtónak: vámok, vita Kijevvel, egyezkedés Moszkvával, átlépés Európa...","id":"20250304_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"904422a3-c60b-4635-9d86-a2d6fdc0811b","keywords":null,"link":"/360/20250304_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 04. 10:44","title":"Der Spiegel: Napjaink Caliguláját Donald Trumpnak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","shortLead":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","id":"20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e.jpg","index":0,"item":"da6892d6-2024-4fd5-8807-ea4b589353e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","timestamp":"2025. március. 05. 15:15","title":"Tüntetés lesz Pozsonyban, miután megkéseltek egy magyarul beszélő fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","shortLead":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","id":"20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a.jpg","index":0,"item":"3e4b6daf-a5f6-4965-adf9-27058155830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","timestamp":"2025. március. 04. 13:36","title":"Ukrajna automatikus NATO-tagságát javasolja a finn elnök, ha Oroszország megsértene egy majdani tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025 szakkiállításra időzíti. Bár a két új modell specifikációi nem eget rengetők, azonban a küllemük vitathatatlanul egyedi, és még a mesterséges intelligencia is megjelent bennük.","shortLead":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025...","id":"20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4.jpg","index":0,"item":"b2bcafd8-63d2-4b95-a370-401cb211cf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 05. 07:48","title":"Különleges, átlátszó androidos telefonok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna, a TVP műsorában. A „Magyarország szégyensapkát kap?” felvezetésű anyag keményen kritizálta az Orbán-kormány uniós ténykedését is.","shortLead":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna...","id":"20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025.jpg","index":0,"item":"e76e28d0-9cb3-4cf9-86ba-6e6ec7a6ee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","timestamp":"2025. március. 04. 14:27","title":"Nekiment Orbánnak a lengyel közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A makói rendőrség vizsgálja az esetet.","shortLead":"A makói rendőrség vizsgálja az esetet.","id":"20250304_koponyat-talaltak-nagyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"ee995165-3d0f-4699-99d2-3f84f99c9de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_koponyat-talaltak-nagyer","timestamp":"2025. március. 04. 17:37","title":"Emberi koponyát találtak Nagyéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]