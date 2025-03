A mobiljáték-óriás Scopely egy 3,5 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a Niantic játékrészlegét, a Pokémon GO, a Pikmin Bloom és a Monster Hunter Now szoftverfejlesztőjét – tudta meg a Variety.

A Niantic játékfejlesztőit továbbra is Kei Kawai és Ed Wu stúdióvezetők fogják felügyelni, akik a Scopely több mint 2300 fős alkalmazotti állományához csatlakoznak.

Ezzel a tranzakcióval a Scopely – amelynek legismertebb címei közé tartozik a Monopoly Go!, a Stumble Guys, a Star Trek Fleet Command és a Marvel Strike Force, mostantól a Niantic teljes játékportfólióját, a Pokémon GO, a Pikmin Bloom, a Monster Hunter Now, valamint a Campfire és Wayfarer alkalmazásokat is megszerzi.

Miután a Scopely felvásárolta a Niantic játékcsapatát, a Niantic technológiai platformját új, önálló egységbe, a Niantic Spatial Inc-be szervezi ki, amelyet a Niantic alapítója és vezérigazgatója, John Hanke vezet majd. Az új szervezet egy

térinformatikai AI-vállalat lesz, amelyet egy új generációs térkép hajt, lehetővé téve az eszközök és gépek számára, hogy megértsék a fizikai világot és interakcióba lépjenek vele.

A vállalat továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.

„A Scopely mindig is arra összpontosított, hogy a játék közös szeretetén keresztül értelmes közösségeket alakítson ki, és a Niantic játékszervezete az egyik legjobb a világon ebben a törekvésben” – mondta Tim O’Brien, a Scopely igazgatótanácsának tagja.

„Kevés játék van a világon, amely olyan méreteket öltött, és olyan hosszú életű, mint a Pokémon GO, amely csak tavaly több mint 100 millió játékost ért el. Az élményt az is megkülönbözteti, hogy egyedülálló módon képes elősegíteni a személyes kapcsolatokat, az élő események ugyanis több millió résztvevőt vonzanak” – mondta John Hanke, a Niantic alapítója és vezérigazgatója.

„A küldetésünk továbbra is egyértelmű: inspirálni az embereket, hogy együtt fedezzék fel a Pokémonokat a való világban. Őszintén hiszem, hogy a legjobb még csak most jön” – mondta Ed Wu, a Pokémon GO fejlesztője.