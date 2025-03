Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1976ca34-bec1-4a47-a8c7-1af5d1b8db90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Meglepetés érhette azokat, akik kinyitottak egy zacskó chillis-lime-os chipset.","shortLead":"Meglepetés érhette azokat, akik kinyitottak egy zacskó chillis-lime-os chipset.","id":"20250311_Csomagolasi-hiba-Lays-chips-Szentkiralyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1976ca34-bec1-4a47-a8c7-1af5d1b8db90.jpg","index":0,"item":"fee9fae6-5efc-4842-9d50-17976e95240d","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_Csomagolasi-hiba-Lays-chips-Szentkiralyi","timestamp":"2025. március. 11. 18:35","title":"Visszahívtak egy Lays-chipset, mert nem az került bele, aminek kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás.","shortLead":"Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás.","id":"20250310_wizz-air-keszpenzmentes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d.jpg","index":0,"item":"5ea424ca-aa6b-4697-981c-09b868128977","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_wizz-air-keszpenzmentes-fizetes","timestamp":"2025. március. 10. 17:12","title":"Áprilistól nem lehet készpénzzel fizetni a Wizz Air járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"402 felett is járt az euró.","shortLead":"402 felett is járt az euró.","id":"20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"05f2c9c4-ddd8-47a7-88bb-b78e91003d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","timestamp":"2025. március. 11. 14:29","title":"Mélybe zuhant a forint, amint Orbán bejelentette az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71de7731-5b80-4bd4-aa19-f5b7cc82c8b5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő gyakran magára marad az EU-ban, főleg az orosz invázió óta. Rajta kívül alapvetően senki sem akarja megtorpedózni a Kijevnek nyújtott segítséget, és akkor sem áll mellé senki sem, amikor a szankciók feloldását sürgeti – foglalja össze a helyzetet budapesti hírmagyarázatában Simon Zoltán.","shortLead":"A magyar kormányfő gyakran magára marad az EU-ban, főleg az orosz invázió óta. Rajta kívül alapvetően senki sem akarja...","id":"20250311_Bloomberg-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71de7731-5b80-4bd4-aa19-f5b7cc82c8b5.jpg","index":0,"item":"4493b50b-7deb-4de3-8193-668b6b194646","keywords":null,"link":"/360/20250311_Bloomberg-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Bloomberg: Ezért van elegük az uniós partnereknek Orbán obstrukciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás. A legolcsóbb pesti kerület a XX. és a XXIII., a legdrágább megyeszékhely Debrecen.","shortLead":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás...","id":"20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458.jpg","index":0,"item":"97a4e93c-a475-48ea-8c08-b457aaad47fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","timestamp":"2025. március. 11. 07:58","title":"100 millió forint közelébe ugrott a pesti használt lakások átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","shortLead":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","id":"20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a.jpg","index":0,"item":"8617f927-3021-4cb0-a4ec-3facad10bb95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","timestamp":"2025. március. 10. 20:20","title":"Jerry Seinfeld végül eladta híres Porschéját, amire korábban elutasított egy 9 milliárd forintos ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]