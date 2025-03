Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","shortLead":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","id":"20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5.jpg","index":0,"item":"d20c2529-f031-4b5b-bcdd-271bb65e1797","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","timestamp":"2025. március. 11. 09:29","title":"Magyarországról kapott pénzt a spanyol szélsőjobboldal, nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el is végzi azt. Kínai fejlesztés, ami az Egyesült Államok vezető szerepét is megkérdőjelezi.","shortLead":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el...","id":"20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"e974bcd8-c4cc-4e93-9870-7455820f0621","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","timestamp":"2025. március. 10. 18:03","title":"Kína megcsinálta a mesterséges intelligenciát, ami már tényleg elveheti az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dadd9c-68fb-4504-b61f-d01ea5df5e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka egyelőre jól állja a sarat a változó autóipari színtéren, és növelni tudta az eladásait. ","shortLead":"A cseh márka egyelőre jól állja a sarat a változó autóipari színtéren, és növelni tudta az eladásait. ","id":"20250311_Szenved-a-Volkswagen-konszern-mikozben-szarnyal-a-Skoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dadd9c-68fb-4504-b61f-d01ea5df5e0c.jpg","index":0,"item":"cf2e6666-0dc7-4a7d-8d77-4093d5494076","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szenved-a-Volkswagen-konszern-mikozben-szarnyal-a-Skoda","timestamp":"2025. március. 11. 16:11","title":"Szenved a Volkswagen-konszern, közben szárnyal a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]