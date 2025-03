Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e","c_author":"Horn Andrea - Vándor Éva","category":"sport","description":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már a tavalyira sem lehetett panaszunk. A tesztek alapján nemcsak a mezőny élén lesz nagy tülekedés, hanem a középcsapatok között is. A várható izgalmakhoz pedig csak hozzátesz, hogy egyfajta őrségváltásnak is tanúi lehetünk: idén hat újonc debütál, és a mezőny csaknem fele, kilenc pilóta 25 év alatti. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Lewis Hamilton beül egy Ferrariba.","shortLead":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már...","id":"20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e.jpg","index":0,"item":"8c4012f0-1803-4edb-8929-ea4a21c55690","keywords":null,"link":"/sport/20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Az év sztorijával, visszavágóval és egy igazi csúcsigazolással indul a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","shortLead":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","id":"20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4.jpg","index":0,"item":"3c7c36a8-c0a1-4951-8ce6-076f53bfe7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","timestamp":"2025. március. 14. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Meta, hogy március 18-án megkezdi az újfajta tényellenőrzés tesztelését a közösségi oldalain. A vállalat több részletet is elárult a Közösségi Megjegyzések működéséről.","shortLead":"Bejelentette a Meta, hogy március 18-án megkezdi az újfajta tényellenőrzés tesztelését a közösségi oldalain. A vállalat...","id":"20250314_facebook-instagram-threads-tenyellenorzes-community-notes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887.jpg","index":0,"item":"c2d5e082-a9f2-41e4-bbe7-b1af223e10ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_facebook-instagram-threads-tenyellenorzes-community-notes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. március. 14. 11:03","title":"Napokon belül jön a tényellenőrzés utódja a Facebookra és az Instagramra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","id":"20250314_eso-marcius-15-unnepseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e.jpg","index":0,"item":"c173c459-3bd1-4c33-972f-d2f67a3de6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_eso-marcius-15-unnepseg","timestamp":"2025. március. 14. 05:27","title":"Rengeteg esőt kapunk a nyakunkba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan hullámstruktúrákat létrehozni, amilyenek Louisiana alatt találhatók.","shortLead":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan...","id":"20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"a8f525cd-03fb-4a49-bab1-fcec006cc04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","timestamp":"2025. március. 14. 17:03","title":"Óriási üledékhullámokat hozhatott létre az aszteroida, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála. Útja során azonban a Marsot is megörökítette.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála...","id":"20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86.jpg","index":0,"item":"97dbc61d-fa9f-4ab8-b9ab-a91c0b73206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","timestamp":"2025. március. 14. 14:03","title":"Lefotózta a Deimos hold sosem látott oldalát az európai űrszonda a Marsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74.jpg","index":0,"item":"fe99a1b9-4893-4bc4-aefa-6542fe1b94e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","timestamp":"2025. március. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Alaptörvény módosítgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön lesz a tizenkettedik évfordulója annak, hogy Ferenc pápa áll a katolikus egyház élén.","shortLead":"Csütörtökön lesz a tizenkettedik évfordulója annak, hogy Ferenc pápa áll a katolikus egyház élén.","id":"20250312_Ferenc-papa-tudorontgene-javulast-mutat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"bd91dc72-7048-432d-bdad-5bad00f87ecf","keywords":null,"link":"/elet/20250312_Ferenc-papa-tudorontgene-javulast-mutat","timestamp":"2025. március. 12. 21:45","title":"Ferenc pápa tüdőröntgene is javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]