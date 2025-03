Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","shortLead":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","id":"20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"daf1aeb9-d78a-487c-8ea7-b4bf540e6df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 18. 07:00","title":"Elindultak a Földre az űrben rekedt asztronauták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia külföldi erősítését szünteti meg, hanem odahaza is támadja a demokratikus intézményeket – írja véleménycikkében Max Boot biztonságpolitikai szakértő.","shortLead":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia...","id":"20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b.jpg","index":0,"item":"a141c84e-144c-4707-9f7a-9d5f98ec2a41","keywords":null,"link":"/360/20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 17. 15:45","title":"Washington Post-vélemény: Trump a világ despotáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják a döntéshozók, bár azt maga Nagy Márton is elismerte, az intézkedés aligha fogja érdemben csökkenteni az inflációt. És nem is ez a legnagyobb baj vele: végigvettük a fogyasztói bizalomtól a forintárfolyamig miért többet árt, mint használ az árrésstop.","shortLead":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják...","id":"20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d.jpg","index":0,"item":"a41f61b5-ff19-45e1-8a1d-ffcd469ecb32","keywords":null,"link":"/360/20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","timestamp":"2025. március. 17. 12:23","title":"A kormány saját maga és az egész ország alatt vágja a fát az árrésstoppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","shortLead":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","id":"20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"258d8af7-fa3c-4bcc-b94f-5970c046c1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","timestamp":"2025. március. 16. 12:22","title":"Trump szerint szarkasztikus volt, amikor megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb9415a-7d03-4d22-afe5-8955ffb7a758","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250316_nok-tudomany-x-tamadas-otp-leallas-magas-vernyomas-kezelese-novenyi-olajok-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb9415a-7d03-4d22-afe5-8955ffb7a758.jpg","index":0,"item":"dd252703-d2ee-427f-a08a-e47ecad79a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_nok-tudomany-x-tamadas-otp-leallas-magas-vernyomas-kezelese-novenyi-olajok-zsir","timestamp":"2025. március. 16. 12:00","title":"Ez történt: A valamirevaló férfiakat is kiábrándító női adatokat tettek közzé Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdf34f5-07a1-4b70-97c8-e2078c520280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lehallgatásra és megfigyelésre alkalmas eszközöket engedély nélkül árulták.","shortLead":"A lehallgatásra és megfigyelésre alkalmas eszközöket engedély nélkül árulták.","id":"20250317_nav-titkosszolgalati-eszkozok-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fdf34f5-07a1-4b70-97c8-e2078c520280.jpg","index":0,"item":"d33b09a7-2875-4e03-b3e2-d9a0f4f124fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_nav-titkosszolgalati-eszkozok-lefoglalas","timestamp":"2025. március. 17. 12:55","title":"Kémeszközök arzenáljára bukkant a NAV egy budapesti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják őket, mint az illegális bevándorlókat.","shortLead":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják...","id":"20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99.jpg","index":0,"item":"532926c9-68de-4768-b5ca-859806a44160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","timestamp":"2025. március. 17. 07:43","title":"Hamarosan magyarok százait toloncolhatják ki az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 16. 11:30","title":"Íme Magyarország legjelentősebb ipari találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]