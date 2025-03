A CIB Csoport magas, hullámzó inflációval számol, ami idén éves szinten 5 százalékot tehet ki – erről Simák Pál, a cég elnök-vezérigazgatója beszélt a CIB kedd délelőtti sajtótájékoztatóján. Ez több, mint az MNB által decemberben felvázolt 3,3-4,1 százalék, de sok elemző még ennél is magasabb inflációra számít. A GDP-növekedés 2025-ben 2 százalékos, 2026-ban 3,1 százalékos lehet a bank számításai szerint, ebben is pesszimistábbak a jegybanknál, amely idén 2,6-3,6 százalékra saccolta a gazdaság bővülését.

Az euró árfolyama idén átlagosan 405,9, jövőre 413,5 forint körül mozoghat, a kamatszintet pedig 5,75 százalékra várja a CIB. A várható gazdasági kilátásokkal kapcsolatban Simák azt is elmondta, hogy a lakossági hitelezés területén növekvő trend látszik, és hasonló várható a kisvállalati hitelezés területén is, elsősorban a támogatott hitelprogramoknak köszönhetően.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a CIB Csoport előző évinél 14,1 százalékkal magasabb, 71,9 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet. Ez tőkearányosan a korábbi évekhez képest is kiemelkedő, 21,37 százalékos megtérülést jelent. A csoport annak ellenére tudta szinten tartani a bevételeit, hogy a kamatszint Magyarországon átlagosan 7 százalékkal csökkent 2023-ról 2024-re – magyarázta a vezérigazgató. A bank hitelállománya 4,4, betétállománya 5,5 százalékkal nőtt.

Az elmúlt öt évben a CIB Bank ügyfélállománya 10 százalékkal nőtt, jelenleg több mint 455 ezer ügyfele van a banknak, a következő években a cél az 500 ezres szám elérése – tette hozzá Simák, aki azt is bemutatta, hogy 2021 óta a lakossági és a vállalati hitelek is 30 százalékot meghaladó mértékben nőttek. 2024-re jelentős mértékben nőttek a lakossági megtakarítások is, elsősorban a befektetési alapok és az ügyfélbetétek tekintetében, miközben az állampapír-megtakarítások összege változatlan maradt.

A CIB Banknál az egyik legmagasabb az elsősorban digitálisan elért ügyfelek aránya a hazai pénzügyi intézetek körében, 5-ből 4 ügyfél már digitálisan intézi banki ügyeit, a CIB célja, hogy a jövőben is tovább javítsa ennek a körnek az ügyfélélményeit – magyarázta Simák. A csoport jelentős hangsúlyt fektet az ESG célokra is, mint a vállalatok belül, mind az ügyfeleknek nyújtott termékek tekintetébe.

Két év alatt negyedével nőtt az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező számlavezető ügyfelek száma – erről Szabó Balázs vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes beszélt, aki azt is elárulta, hogy ezeknek az ügyfeleknek a nagyobb részét a kkv-k teszik ki. 2024-ben 126 új, ilyen ügyfele lett a banknak, amivel a piacon az ötödik legjobb eredményt érték el, az új ügyfelek körében 10,2 százalékos volt a CIB részesedése.

Az elmúlt évben a vállalati hitelezés 3,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ez a korábbiaknál kisebb növekedés, amivel kis mértékben csökkent is a CIB piaci részesedése – részletezte Szabó. A megtakarítások terén is csak 2 százalékos volt a bank növekedése – tavaly ez még 21,9 százalék volt – a piaci részesedés azonban így is nőtt, 5,1-ről 5,4 százalékra. A vállalati piacon visszafogott növekedésre számít a CIB Bank, hiába az állami ösztönzők növekedése. A vállalati mérlegek 2024-ben várhatóan visszaesést fognak mutatni – magyarázta Szabó, aki szerint a piac növekedése szempontjából fontos, hogy megérkezzenek az EU-s támogatások is.

A személyi kölcsönök 58 százalékát kötötték digitálisan a CIB ügyfelei, a számlanyitásoknak pedig 30 százaléka történt ilyen módon 2024-ben – mondta Ákos Tamás lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes. Összességében a digitális ügyfelek aránya már 80, a digitális eladásoké pedig 48 százalék volt a tavalyi évben. A teljes lakossági vagyon a CIB ügyfeleinek körében 15 százalékkal emelkedett tavaly, amivel nőtt a cég piaci részesedése is.