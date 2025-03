Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","shortLead":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","id":"20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770.jpg","index":0,"item":"ef5bbb75-6642-4a66-8e88-58366071b0c6","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","timestamp":"2025. március. 27. 11:07","title":"Televíziós Újságírók Díja: Majka és Liptai Claudia lettek a legjobb zsűritagok, nyert Kamarás Iván is a S.E.R.E.G-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","shortLead":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","id":"20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7.jpg","index":0,"item":"dc7a33dd-6428-4072-8d80-ff4d0664fc60","keywords":null,"link":"/elet/20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","timestamp":"2025. március. 27. 19:31","title":"Trump vallásügyi tanácsadója ezer dollárért árulja az áldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","shortLead":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","id":"20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa.jpg","index":0,"item":"923c5a9b-211d-46e3-81f7-86b4533a89e4","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. március. 27. 15:16","title":"Angliába igazolhat Arda Güler, akinek Szoboszlai a kevés játékperce miatt szólt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb1034-2160-42af-b7d7-1a474685707e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eladósorba került a HSBC Bank Malta. Több érdeklődővel is tárgyalnak, sajtóértesülések szerint az OTP lehet a befutó.","shortLead":"Eladósorba került a HSBC Bank Malta. Több érdeklődővel is tárgyalnak, sajtóértesülések szerint az OTP lehet a befutó.","id":"20250327_bankfelvasarlas-otp-bank-hsbc-bank-malta-penzugyek-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eabb1034-2160-42af-b7d7-1a474685707e.jpg","index":0,"item":"fd3e02c5-62e8-4980-bc8e-bdaf43cbdc77","keywords":null,"link":"/kkv/20250327_bankfelvasarlas-otp-bank-hsbc-bank-malta-penzugyek-vallalkozas","timestamp":"2025. március. 27. 07:31","title":"Kis szigetország második legnagyobb bankjára kacsingat az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot csorbították a Pride-ra hivatkozva? Csaxólunk – a HVG hetilap új számát Kocsis Györgyi ajánlja. Fülszöveg. ","shortLead":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot...","id":"20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757.jpg","index":0,"item":"34165e35-83d0-4123-8a7b-cf19bb4a45ea","keywords":null,"link":"/360/20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 27. 08:30","title":"A Matolcsy-ügy az éppen 100 évvel ezelőtti frankhamisítási botrányhoz mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","shortLead":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","id":"20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c.jpg","index":0,"item":"157e2837-840c-436f-95df-3ea63dea7665","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","timestamp":"2025. március. 26. 16:43","title":"Több mint 2 milliárd forintért kelt el a világ legdrágább kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]