Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros lesz a drágulás.","shortLead":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros...","id":"20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"58655e7b-0ec1-48e0-886c-0577e9545272","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","timestamp":"2025. március. 31. 07:22","title":"Trump miatt még drágább lesz a Ferrari az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a Magyarországra menekült Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest. Egy hírverés nélkül elfogadott törvénymódosítással most megtalálták annak a módját is, hogyan védjék meg a PiS korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy. Ehhez nem kellett más, mint Polt Péter és a Varga Zs. András vezette Kúria helyzetbe hozása, amivel a jövőben akár minden politikai szövetséges menedéke garantálva lehet. ","shortLead":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai...","id":"20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"c3ef275c-3552-4b14-a983-327d0833bcfe","keywords":null,"link":"/360/20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 31. 09:45","title":"Már törvénymódosítással is védi a hazatoloncolástól korrupcióval vádolt lengyel szövetségesét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vörös riasztás lépett életbe. ","shortLead":"Vörös riasztás lépett életbe. ","id":"20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540.jpg","index":0,"item":"32558527-1678-45cf-a903-2d3ed0439d39","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","timestamp":"2025. április. 01. 11:01","title":"Vulkánkitörés miatt kellett kimenekíteni turistákat Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","shortLead":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","id":"20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d.jpg","index":0,"item":"b6f896ca-1ae4-4763-a55c-f50c7306efa5","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","timestamp":"2025. március. 31. 13:58","title":"Mostantól a BudapestGO-ból is lehet hívni a BKK-rendészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","shortLead":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","id":"20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656.jpg","index":0,"item":"a4f07291-d473-4997-ab9e-e2e9b53669e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","timestamp":"2025. április. 01. 12:05","title":"A műholdak miatt rúghatja össze a port Elon Musk és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","shortLead":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","id":"20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"e41f73d4-bcce-4472-8c3d-a9af95e0810e","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","timestamp":"2025. április. 01. 11:30","title":"Magánzárkában tartják fogva Till Tamás feltételezett gyilkosát, így telnek a napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","shortLead":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","id":"20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e.jpg","index":0,"item":"0a663f3c-111b-45ed-9c62-49d4eb1e60ca","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","timestamp":"2025. március. 31. 10:27","title":"Trumppal golfozott Floridában a finn elnök, és határidőt is javasolt neki az ukrajnai tűzszünet megkötésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]