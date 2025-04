A HVG Állásbörzén több mint 1000 frissen meghirdetett állás lesz elérhető, neves multinacionális és magyar cégektől. A kiskereskedelemtől a logisztikán át a nemzetközi ügyféltámogató központokig találkozhatsz új munkavállalókat kereső kiállítókkal. Sőt, külföldi munkára is toboroznak szervezetek, valamint állami intézmények, illetve az egyetemek is széles kínálattal érkeznek. A kiállítók listája itt tekinthető meg.

Néhány útravaló, hogy a legtöbbet hozd ki a rendezvényből:

· Regisztrálj

Az állásbörzén való részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött, amelyet néhány perc alatt megtehetsz ide kattintva. Az állásbörzére az itt kapott QR-kóddal tudsz belépni. A regisztráció után feltöltheted önéletrajzodat, akár több formában, az adott iparágra szabva.

· Készülj fel, és tervezd meg a kintlétet

A fizikai állásbörze április 9-én szerdán 10-19 óra, a csütörtöki napon 10-17 óra között tart nyitva a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban (pontos cím: Budapest, XII. kerület, Csörsz utca 2-8.). Ez a modern létesítmény a Déli pályaudvartól három villamosmegállóra, a BAH csomópontnál található. Akik az online állásbörzén vesznek részt, azok a HVG Állásbörze oldalon a két napon kívül még pénteken 9-18 óra között chaten érhetik el a munkaadókat.

Mielőtt megérkeznél, nézd meg – akár már otthon – a kiállítók listáját. Gondold át, kiket szeretnél mindenképpen felkeresni, a helyszíni forgatagban gyorsan elrepül az idő. Azokról, akik számodra kiemelten fontos munkáltatók lehetnek, érdemes előzetesen utánuk nézned, hogy naprakészen beszélgethess velük. A munkaadók mindig értékelik a felkészültséged. Vigyél magaddal vizet, harapnivalót, hogy minél több kiállítóra és programra legyen energiád.

· Használd ki az ingyenes tanácsadásokat

Egyik kiemelt értéke a HVG Állásbörzének az ingyenes, komplex álláskeresői csomag, amelyet bárki kihasználhat – csak élni kell a lehetőséggel. A Jobline standjánál szakemberek nézik át a pályázók önéletrajzát és tesznek javaslatot arra, hogyan alakíthatjuk azt még vonzóbbá. Emellett szakembereink segítenek az állásinterjúra való készülésben is. Idén a hölgyek mellett a férfiaknak is készülünk stílustanácsadással, továbbá lesz még sminkelési lehetőség, és profi CV fotózás is, amelyet a pályázók azonnal az önéletrajzukba illeszthetnek. Külön az egyetemistákra, első állásukat keresőkre szabott tanácsadás is lesz a Pályakezdő Ponton, ahol a Zyntern csapata lát majd el hasznos gyakorlati tippekkel, illetve a Pályakezdő Karriertanácsadáson is, ahol az EuDiákok szakértői állnak majd rendelkezésedre. 2025-ben is kiemelten fontos számunkra a lelki felkészültség mellett a fizikai jóllét is: az Egészségszigeten különböző szűrővizsgálatokon vehetsz majd részt.

HVG Állásbörze

· Nézd meg az előadások listáját

Az állásbörze alatti programok listáját ezen az oldalon találod. A nagyszínpadon egész nap neves szakértők adnak elő pályaorientáció és karriertervezés,

önértékelés/önérvényesítés, munka-magánélet egyensúly, mesterséges intelligencia témákban, valamint egy humoros, a munka világa elé görbe tükröt állító produkciót is élvezhettek.

· Kérdezz személyesen vagy chaten

A kiállítók standjainál leadhatod az önéletrajzodat, kérdezhetsz egy-egy számodra érdekes munkakörről, és olyan infókhoz is hozzájuthatsz, amelyek az álláshirdetésekben nem szerepelnek. Ezen kívül a kiállítók játékos aktivitásokkal (például kvíz a cégről) is készülnek, néhányan nyereményeket is kisorsolnak az aktív álláskeresők között.

Aki a három napon át tartó HVG Online Állásbörzéhez csatlakozik, az a kiállítók virtuális standjainál böngészheti az álláslehetőségeket és chaten kérdezhet a kiállítóktól. A Jobline virtuális standján pedig önéletrajzához is kaphat ingyenesen tanácsadást. Ez a fórum azoknak lehet nyerő, akik személyesen nem tudnak ellátogatni az állásbörze helyszínére, mégis szeretnének közvetlen kapcsolatba lépni a munkaadókkal.

Tarts velünk! Várunk a HVG Állásbörzén április 9-10. között a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és április 9-11. között online a www.hvgallasborze.hu oldalon.