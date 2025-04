Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. április. 07. 11:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","shortLead":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","id":"20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02.jpg","index":0,"item":"354fb84a-0aa5-4c97-abdc-bc0c7682cd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","timestamp":"2025. április. 09. 09:14","title":"Nem nézett körül rendesen, többen megsérültek – vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes vizeket is óvja, és miután ellátta feladatát, egyszerűen lebomlik. ","shortLead":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes...","id":"20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"00f5be88-10aa-4e75-b7aa-683ac0a5cdd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 07. 12:05","title":"Áttörés a szúnyogirtásban: magyar kutatók technológiája teszi hatékonyabbá és környezetbarátabbá a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Colosseum jegyeladási rendszerének honlapján sosem lehetett megvenni az alapáras jegyeket.","shortLead":"A Colosseum jegyeladási rendszerének honlapján sosem lehetett megvenni az alapáras jegyeket.","id":"20250408_Olaszorszag-Colosseum-versenyhivatal-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30.jpg","index":0,"item":"6fda448e-4049-480c-bbfb-1715c307e9a8","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Olaszorszag-Colosseum-versenyhivatal-birsag","timestamp":"2025. április. 08. 14:47","title":"Átverte és csúnyán lehúzta a turistákat a Colosseum jegyértékesítő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989da414-767f-4e63-a9f9-6095378e6153","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvátország, Olaszország és Franciaország felé került az izraeli miniszterelnök gépe, ezzel 400 kilométerrel lett hosszabb az útja Washingtonba.","shortLead":"Horvátország, Olaszország és Franciaország felé került az izraeli miniszterelnök gépe, ezzel 400 kilométerrel lett...","id":"20250407_kerulo-netanjahu-budapest-washington-kenyszerleszallas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/989da414-767f-4e63-a9f9-6095378e6153.jpg","index":0,"item":"e92f7a7b-3e73-4b3f-8e95-a417050dae9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_kerulo-netanjahu-budapest-washington-kenyszerleszallas-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:42","title":"Kerülővel ment Netanjahu Budapestről Washingtonba, hogy kényszerleszállás esetén nehogy letartóztassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek ez sikerül. Szerzőnk több szempontot is felvet ezzel kapcsolatban, például azt, hogy a Regátban más volt a történelem, más nagyapák haragszanak egymásra.","shortLead":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek...","id":"20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466.jpg","index":0,"item":"91eb7af0-b6f0-4b32-9218-b66d8951a6dc","keywords":null,"link":"/360/20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","timestamp":"2025. április. 08. 17:30","title":"Miért járnak román gyerekek magyar iskolába Bukarestben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","shortLead":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","id":"20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4.jpg","index":0,"item":"f564f380-d901-4902-9175-5e4109e16ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","timestamp":"2025. április. 08. 08:24","title":"Kilenc autót tört fel három férfi, az autójukból rángatták ki őket a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2025 első három hónapjában közel ötvenen veszítették életüket lakástűzben. ","shortLead":"2025 első három hónapjában közel ötvenen veszítették életüket lakástűzben. ","id":"20250407_lakastuz-fustjelzp-statisztika-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"3d15546b-3a54-4999-a57b-a39e691198ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_lakastuz-fustjelzp-statisztika-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. április. 07. 16:33","title":"Idén már több mint kétezer lakásban keletkezett tűz, és csak négy otthonban volt füstérzékelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]