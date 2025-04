Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","shortLead":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","id":"20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"84077bb3-aa47-460d-a25e-46410cc0bd28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 09. 17:35","title":"Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","shortLead":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","id":"20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1.jpg","index":0,"item":"b94574fc-d674-40fd-b960-494e15de641b","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 10. 13:02","title":"Fogolycserével szabadult egy orosz balerina, aki 12 évet kapott, mert 50 dollárral segítette Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles gyógyszerek nagy része külföldről jön.","shortLead":"Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles...","id":"20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"38c68ffb-dfd3-4acc-a7e7-1ef064719924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboru-gyogyszeripar-usa-gazdasag-richter","timestamp":"2025. április. 09. 07:50","title":"A gyógyszeriparra feni a vámjait Trump, bejelentésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli vállalkozók.","shortLead":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli...","id":"20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb.jpg","index":0,"item":"665cbffc-2003-4391-b642-dc7bcf0e4f22","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","timestamp":"2025. április. 09. 09:11","title":"Tokajban tobzódik a NER: szinte az egész városközpont az övék lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már nem az eszmét védik, de nem is elsősorban a zsákmányt. A rendszert, amiben nem a legkisebb királyfiból lesz elnök, hanem egy szatyor fingból. És ezzel áll szemben mindenki, aki ennél többre tartja magát és a hazáját. ","shortLead":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már...","id":"20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6.jpg","index":0,"item":"cc74d6e5-db12-44ce-a508-8a5ce29b62b2","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","timestamp":"2025. április. 09. 12:51","title":"Tóta W. Árpád: Egy fingszagú szatyor az egész országunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]