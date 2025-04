Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok is lehet. De addig még pár zápor és saras eső is jöhet.","shortLead":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok...","id":"20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9.jpg","index":0,"item":"f1f5614b-81f1-4655-8568-abb79623b575","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","timestamp":"2025. április. 14. 07:48","title":"Borúval indul, saras esővel riogat, majd akár 27 fokos melegben tetőzik a heti időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","shortLead":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","id":"20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451.jpg","index":0,"item":"bb894f8c-a796-458e-88f6-c33983eea420","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","timestamp":"2025. április. 13. 13:21","title":"Több mint 30 ember, köztük két gyerek halálát okozta az ukrajnai Szumit ért orosz rakétatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","id":"20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5.jpg","index":0,"item":"ac8b8b12-1142-4ffe-9135-5c71b6b0d688","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","timestamp":"2025. április. 14. 05:26","title":"Elkapták a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de pénzszerzésről is szólt. A republikánusok közül is egyre többen kérdezik: meddig lehet még büntetlenül összemosni az állami és magánérdeket, és vajon hol húzódik az amerikai demokrácia tűréshatára?","shortLead":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de...","id":"20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"1331011d-5ff9-4252-b754-f32ca87a30a4","keywords":null,"link":"/360/20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","timestamp":"2025. április. 13. 14:30","title":"Donald Trump, az USA nevű cég CEO-ja aranybányának nézi az elnöki hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]