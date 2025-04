Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-kedvenc főigazgató azt javasolja, hogy az állam vegye el az ingatlanvagyont és a támogatást az akadémiától.","shortLead":"A NER-kedvenc főigazgató azt javasolja, hogy az állam vegye el az ingatlanvagyont és a támogatást az akadémiától.","id":"20250414_Schmidt-Maria-nekirontott-a-szerinte-sztalinista-Magyar-Tudomanyos-Akademianak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f.jpg","index":0,"item":"5cdd3867-7b15-4b9d-ac89-7ba6e0cd825e","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Schmidt-Maria-nekirontott-a-szerinte-sztalinista-Magyar-Tudomanyos-Akademianak","timestamp":"2025. április. 14. 15:03","title":"Schmidt Mária: A Magyar Tudományos Akadémia maga a velünk élő sztálinizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e az útvonalakat.","shortLead":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e...","id":"20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07.jpg","index":0,"item":"eda331d3-a3f6-4117-9fc1-5254d8b5eac1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","timestamp":"2025. április. 15. 08:42","title":"Vizsgázniuk kell a madridi Uber-sofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","shortLead":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","id":"20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd.jpg","index":0,"item":"2e37581f-e3a8-44e3-a59f-62378f12c3db","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","timestamp":"2025. április. 14. 16:34","title":"Bármilyen kamu adattal és bármennyiszer kitölthető a Fidesz Tisza-ellenes petíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.","shortLead":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem...","id":"20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f.jpg","index":0,"item":"1916921b-0add-4aeb-b40e-064d61cf3c49","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","timestamp":"2025. április. 16. 12:15","title":"Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","shortLead":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","id":"20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf.jpg","index":0,"item":"92feadb6-7d4e-45c8-82d6-2fdc7aa26db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","timestamp":"2025. április. 15. 10:49","title":"Milliókat fizethetnek a biztosítatlan robogósok, e-rolleresek, de a többséget nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","shortLead":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","id":"20250415_bejelentes-uj-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c099eea2-8549-4335-a3ba-4b2e61666b43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_bejelentes-uj-allampapirok","timestamp":"2025. április. 15. 16:11","title":"Megtörtént a bejelentés, jönnek az új állampapírok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","shortLead":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","id":"20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3.jpg","index":0,"item":"83b35e5e-dd54-4fae-89bc-774991b0ffbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","timestamp":"2025. április. 15. 10:51","title":"Pár éve nagyon sok dél-koreai jött Magyarországra, de mára alig maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]