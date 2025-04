Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely a közeljövőben Magyarország egyik vezető irodalmi elismerésévé válhat majd.","shortLead":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely...","id":"20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86.jpg","index":0,"item":"41b5ba35-244f-4f17-883a-cd5730702855","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","timestamp":"2025. április. 15. 14:39","title":"Irodalmi díjat alapítottak a legjobb kortárs magyar írók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel lehet nevezni.","shortLead":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel...","id":"20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a.jpg","index":0,"item":"e55f43b4-387e-48d2-bc29-e6ad89c1b1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","timestamp":"2025. április. 17. 10:03","title":"Nézze meg: elkészült négy film, mindegyiket egy iPhone-nal forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","shortLead":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","id":"20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce.jpg","index":0,"item":"7e8a8640-df1b-420b-b57c-f027b8351f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Polt Péter: Még nem lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény az újdörögdi gránátbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","shortLead":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","id":"20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d.jpg","index":0,"item":"7b4281c0-0f6e-4011-9991-8cd4fcb943e4","keywords":null,"link":"/elet/20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","timestamp":"2025. április. 17. 06:22","title":"Napközben néhol 30 fok is lehet, aztán jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","shortLead":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","id":"20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5.jpg","index":0,"item":"9ddd7e3d-c5e7-4f04-b660-7581288d11a4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","timestamp":"2025. április. 16. 16:09","title":"Kínában kizuhant a tizenegyedik emeletről és meghalt egy gaboni válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]