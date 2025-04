Húsvét hétfőn közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy leváltotta az alá tartozó N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatóját, ahogy azt mi is megírtuk. A Telex forrásai szerint a vezetőváltás azzal áll összefüggésben, hogy hamarosan a hadiiparban is hasonló magánosítási tranzakció ismétlődhet meg, mint a távközlésben, ahol a magyar állam segítségével szerezte meg a Vodafone többségi tulajdonát a 4iG.

A lap értesülései szerint a tőzsdén jegyzett 4iG Nyrt. egy nagy portfóliócsere (Space and Defense Transaction) keretében szerezne az állami hadiipari cégekben részesedést. A Telex úgy tudja, a leváltott vezető, Antal Ferenc – akinek az utóda Póser Zoltán lett – az elmúlt hetekben már kapott kritikát azért, mert nem feltétlenül passzolt a magyar állami hadiipar tervezett privatizációs lépéseihez a tevékenysége.

Az N7-hez nagyon sok hazai cég tartozik, illetve több kiemelt vegyesvállalat is, az új vezetés állítólag átvilágította az N7 nemzetközi szerződéseit, és megpróbált olyan szerződés-módosításokat kérni, amellyel a magyar védelmi iparban az állam profitelvárásokat és kontrolljogokat szerez. Az állítólagosan tervezett privatizáció akár több ezer milliárd forint értékű is lehet, az N7-portfólióba tartozik mások mellett a zalaegerszegi Rheinmetall, a várpalotai lőszergyár és a szintén ottani robbanóanyagot gyártó üzem, a gyulai Airbus Helicopters, az ugyancsak gyulai Satys PSP Hungary Zrt., de a HungaroControl légi forgalmi irányító és a kis méretű repülőgépeket gyártó cseh Aero Vodochody nevű vállalat is.

A Telex forrásai szerint az átvilágítások és az egyes társaságok felértékelése utánra tervezett magánosítás nyertese azért lehet a 4iG – mely tanácsadó testületébe Trump-közeli tagok jönnek –, mert a cégnek amúgy is intenzív kapcsolata van a német Rheinmetallal, illetve vannak is például űripari cégei, a NER csúcsvállalata adja magát, mint „bizalmi” partner. A társaság részvényeinek értéke mindenesetre kedden szép erősödésben van, a cikk írásakor 5,89 százalékos pluszban áll, de nyitáskor volt ez 6 százalék fölötti is. A kormány állítólag még a választások előtt magánkézbe szeretné adni a szektor értékes cégeinek egy részét.

(Nyitóképünkön Orbán Viktor a Rheinmetall zalaegerszegi üzemének avatóján.)