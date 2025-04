Az előző évinél 149 százalékkal magasabbra, 1,4 milliárd dollárra nőtt a Revolut profitja 2024-ben – tette közzé a cég. A vállalat bevételei 72 százalékkal, 4 milliárd dollárra emelkedtek. Az ügyfelek száma az egy évvel korábbi 38 millióról 52,5 millióra nőtt.

A Reuters arról írt: voltak már korábban is olyan tervek, hogy a céget a tőzsdére vinnék, de az éves eredmények bemutatásakor nem érkezett érdemi válasz az ezt firtató kérdésekre. Arról viszont szó volt, hogy a személyi hitelezésben és a jelzáloghitelezésben is erősítsenek, ahogy az amerikai terjeszkedés is a tervek között van.

Az is elhangzott a jelentés bemutatóján, hogy a Revolut nevével nagyon sok online csalásban élnek vissza, Nagy-Britanniában például több csalásban hivatkoztak a Revolutra, mint bármely más nagybankra. Ezért a cég befektet pénzt abba is, hogy védje az ügyfeleit a csalásoktól.