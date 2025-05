Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezményezett országok között ott van még Szlovákia és Dél-Korea is.","shortLead":"A kedvezményezett országok között ott van még Szlovákia és Dél-Korea is.","id":"20250430_kozmetikai-termekek-buntetovam-oroszorszag-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"8520cd2d-cc21-41e4-a821-65c6efc4ddc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_kozmetikai-termekek-buntetovam-oroszorszag-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 11:12","title":"Kozmetikai termékekre vetett ki büntetővámot Putyin, de Magyarországot nagylelkűen felmentette alóluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége nőtt, ez még nem menti meg a nagy tulajdonos jegybanki Pallas Athéné alapítványt attól, hogy sokat bukjon rajta.","shortLead":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége...","id":"20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2.jpg","index":0,"item":"16b10007-c7dd-44a7-90df-4e55e9a19a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","timestamp":"2025. április. 30. 14:39","title":"Kijött a Pallas Athéné varsói cégének mérlege, és a vártnál jobb az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC szektoraiba.","shortLead":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC...","id":"20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"d6c04936-b1cf-442b-a887-b5643697c6e8","keywords":null,"link":"/elet/20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","timestamp":"2025. április. 30. 20:13","title":"Kubatov Gábor kiakadt az MLSZ-re a Magyar Kupa döntője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e879fe25-fd13-48fc-8049-f2e24bcd49d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Barnamezős fejlesztésről van szó, a környezetvédelmi hatóság már megkezdte eljárását.","shortLead":"Barnamezős fejlesztésről van szó, a környezetvédelmi hatóság már megkezdte eljárását.","id":"20250430_hvg-Waterfront-Loft-lakopark-Obuda-Biggeorge-Alapkezelo-Nagygyorgy-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e879fe25-fd13-48fc-8049-f2e24bcd49d5.jpg","index":0,"item":"45207864-9215-4249-9119-0698bdd4876d","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Waterfront-Loft-lakopark-Obuda-Biggeorge-Alapkezelo-Nagygyorgy-Tibor","timestamp":"2025. április. 30. 05:45","title":"Lakótornyokat épít Óbudán a 33. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","shortLead":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","id":"20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"5bc7dc45-7e8a-467d-b7c9-2b89df83e75f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","timestamp":"2025. április. 30. 11:59","title":"A vártnál jobban nőtt az EU gazdasága, negyedéves szinten egyedül Magyarország rontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","shortLead":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","id":"20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"40f4a9c6-3005-4664-a43f-03c36c28f3dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","timestamp":"2025. április. 30. 16:02","title":"Csökkent az MVM Csoport nyeresége, de így is elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","shortLead":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","id":"20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082.jpg","index":0,"item":"c8578fba-fb7a-4fd7-bbdc-097ef7771a77","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","timestamp":"2025. április. 30. 19:25","title":"Roszatom: Moszkva kész tárgyalni az amerikai jelenlétről a zaporizzsjai atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette hatását. Ami bizonyos szempontból aggasztó.","shortLead":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette...","id":"20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28.jpg","index":0,"item":"9b51eddd-2c06-4b1d-82bb-49899a136ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","timestamp":"2025. május. 01. 20:03","title":"Akkorát robbant a víz alatti vulkán, hogy az űr pereme is beleremegett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]