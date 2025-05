Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","shortLead":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","id":"20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c.jpg","index":0,"item":"63635dde-6e7c-4cd8-b0e1-c2ccd0b41c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","timestamp":"2025. május. 05. 16:17","title":"Túltolták a bulit a bikinis influenszerek, elsüllyesztettek egy Lamborghini jachtot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","id":"20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"f63f4f8b-5e61-4211-b26e-126df670a232","keywords":null,"link":"/elet/20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","timestamp":"2025. május. 03. 20:09","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","shortLead":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","id":"20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b.jpg","index":0,"item":"23cb00ae-1ba1-44d0-962a-074fdaff31df","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","timestamp":"2025. május. 05. 08:37","title":"Változtak a román elnökválasztás eredményei, a széljobbos Simion növelte az előnyét, Antonescu a harmadik helyre csúszott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb lett. Az együttes példája azt a közkeletű meggyőződést cáfolja, miszerint a kreatív produktumoknak teljesen kiforrott állapotban kell megjelenniük. Szerkesztett részlet Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvéből.","shortLead":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb...","id":"20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"5c9c1050-7557-4752-9d3b-3cc8710182c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","timestamp":"2025. május. 03. 19:15","title":"A világ egyik legsikeresebb dala majdnem a süllyesztőbe került, aztán jött hozzá egy klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","shortLead":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","id":"20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1.jpg","index":0,"item":"dcce5722-a0a8-46b0-8486-1a0c34e6ef3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","timestamp":"2025. május. 05. 12:16","title":"Terézváros szigorított a kukák kihelyezésének szabályain a „palackvadászat” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989f8f69-75f6-40e9-a4ec-f35c69cb63a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három embert is letartóztattak a történtekkel összefüggésben.","shortLead":"Három embert is letartóztattak a történtekkel összefüggésben.","id":"20250505_Cipovel-dobtak-meg-Kenya-elnoket-tobb-embert-is-letartozhathattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/989f8f69-75f6-40e9-a4ec-f35c69cb63a1.jpg","index":0,"item":"e9976aef-841e-4861-ab26-d6ca79212ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Cipovel-dobtak-meg-Kenya-elnoket-tobb-embert-is-letartozhathattak","timestamp":"2025. május. 05. 16:05","title":"Cipővel dobták meg Kenya elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint álcázott zsarnokság volt extremista szervezetnek nyilvánítani az AfD-t. Németországnak más emlékei vannak a zsarnokságról.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint álcázott zsarnokság volt extremista szervezetnek nyilvánítani az AfD-t...","id":"20250503_Nemet-kulugy-Marco-Rubio-valasz-AfD-extremistanak-nyilvanitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49.jpg","index":0,"item":"025a1b64-7c83-4b75-9827-d83b20927699","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Nemet-kulugy-Marco-Rubio-valasz-AfD-extremistanak-nyilvanitasa","timestamp":"2025. május. 03. 21:21","title":"Német külügy Marco Rubiónak: Megtanultuk a történelmünkből, hogy a jobboldali szélsőséget meg kell állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad.jpg","index":0,"item":"8a38fdf3-b8a2-4d03-b90a-eb3fb7c5e7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Ez történt: Valami elképesztő energia szabadult el a világűrben, egy műhold is észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]