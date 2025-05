Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők szerint nagyon jól fogynak a jegyek az idei fesztiválra, utoljára a járvány előtt, 2019-ben adtak el ennyi napijegyet elővételben.","shortLead":"A szervezők szerint nagyon jól fogynak a jegyek az idei fesztiválra, utoljára a járvány előtt, 2019-ben adtak el ennyi...","id":"20250508_A-Sziget-nem-egy-draga-fesztival-nem-emelik-sem-a-jegy-sem-a-sorarakat-az-idei-Szigeten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"c1db800b-8ca4-41c9-bd54-1218587ea0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_A-Sziget-nem-egy-draga-fesztival-nem-emelik-sem-a-jegy-sem-a-sorarakat-az-idei-Szigeten","timestamp":"2025. május. 08. 21:41","title":"„A Sziget nem egy drága fesztivál” – nem emelik sem a jegy-, sem a sörárakat az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak az emelkedő élelmiszerárak, a költési szokások is drasztikusan leszívhatják a pénztárcánkat. ","id":"20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef.jpg","index":0,"item":"991a01d4-d24c-40f7-94bc-84c3708b156a","keywords":null,"link":"/elet/20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","timestamp":"2025. május. 07. 06:59","title":"Három trükk, amellyel minimalizálhatja a felesleges költéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van a kórház.","shortLead":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van...","id":"20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"ed6db865-9323-4378-9eff-00403da55cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","timestamp":"2025. május. 07. 17:01","title":"Takács Péter most Szombathelyen beszélt arról, hogy a Tisza Párt miatt nem tudják felújítani a kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b94a8d6-78dc-479f-8497-043af2b5c7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színházi Kritikusok Céhe bejelentette az idei díjazottat. ","id":"20250508_Atadtak-a-szinhazi-kritikusok-eletmudijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b94a8d6-78dc-479f-8497-043af2b5c7b0.jpg","index":0,"item":"10c64927-8df6-44cb-95d9-d7a8bbb2b87f","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Atadtak-a-szinhazi-kritikusok-eletmudijat","timestamp":"2025. május. 08. 11:59","title":"Blasek Gyöngyi kapta a színházi kritikusok életműdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","shortLead":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","id":"20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af.jpg","index":0,"item":"d17b8367-4c51-4252-8af8-86995d7ee6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","timestamp":"2025. május. 08. 08:18","title":"Vakon tolathatnak a Volvók, visszahívnak több mint 400 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","shortLead":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","id":"20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"928b3b3a-9fd4-461a-a504-ea38f8a99565","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","timestamp":"2025. május. 08. 10:17","title":"A Mol-vezér odaszúrt a kormánynak: hagyjuk a piacot szabadon működni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","shortLead":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","id":"20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"20f37e86-b774-45eb-b563-621ca61c3c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"Nagy dobásra készül a Microsoft, jön az Xbox kézikonzol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]