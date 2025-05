Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban aranyárban vannak, és hiányzik hozzájuk a speciális szakképzettség is, így egyelőre alig alkalmazza az orvostudomány. Nagy kérdés, hogy a szemmozgások fejlesztésével megelőzhetők-e a memóriaproblémák.","shortLead":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban...","id":"20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691.jpg","index":0,"item":"aec00fb4-f391-47ed-b3a7-05d160851a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","timestamp":"2025. május. 07. 05:55","title":"A látásunk akár egy évtizeddel előre jelezheti a demencia kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","shortLead":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","id":"20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2.jpg","index":0,"item":"f45a02d8-60c0-4ed8-bbcf-1ba6d1f54e30","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","timestamp":"2025. május. 05. 19:32","title":"Donald Trump 1000 dollárt fizetne azoknak a bevándorlóknak, akik hazatoloncolják saját magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő megmenteni az amerikai gazdaságot. Megszűnőben a dollár megkülönböztetett szerepe. Tényleg Friedrich Merz az, akinek vezetnie kellene Németországot? Európa szerezzen be új iránytűt a szélsőjobb nyomulása miatt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő...","id":"20250507_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"86262de3-b364-4178-8049-39d860fe687f","keywords":null,"link":"/360/20250507_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 07. 11:56","title":"Financial Times-kommentár: Ha van olyan láncfűrész, amely bumerángként működik, akkor azt Musk találta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","shortLead":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","id":"20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c.jpg","index":0,"item":"63635dde-6e7c-4cd8-b0e1-c2ccd0b41c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","timestamp":"2025. május. 05. 16:17","title":"Túltolták a bulit a bikinis influenszerek, elsüllyesztettek egy Lamborghini jachtot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","shortLead":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","id":"20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac.jpg","index":0,"item":"ad50dfb6-2211-4718-b0bc-9b6e09d69fae","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","timestamp":"2025. május. 06. 06:28","title":"Idén hatezerrel kevesebben felvételiztek középiskolába, a legtöbben gimnáziumban folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit. Magyarország számos jogsértési ügyben érintett, ezek közül a legnagyobb súlyú az, amelyben kimondják, hogy a magyar kormány nem teljesítette az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit...","id":"20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9.jpg","index":0,"item":"8aa7a3c8-2140-4ae5-8bff-b6e32b99c298","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 12:36","title":"Az Európai Bizottság beperli Magyarországot az embercsempészek szabadon engedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","shortLead":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","id":"20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665.jpg","index":0,"item":"63193c12-ddde-4b7a-b587-efa6d5872e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","timestamp":"2025. május. 06. 06:41","title":"Észvesztő tuningot kapott a 4 tonnás Cadillac luxusterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]