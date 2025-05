Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. ","shortLead":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz...","id":"20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a.jpg","index":0,"item":"762ed84b-5f60-4175-8e33-c4bc94fc2a08","keywords":null,"link":"/360/20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","timestamp":"2025. május. 12. 10:00","title":"Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","shortLead":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","id":"20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"385a3e7f-7ade-48f2-86e8-8dcff0f24fce","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","timestamp":"2025. május. 12. 12:35","title":"Arnold Schwarzenegger amerikai elnökként Hitlerrel kardozik az új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c579c86c-46e6-4f7f-a092-15d66ca5b308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laponyi Zsoltot visszahelyezik az eredeti szolgálati helyére, a III. kerületben lesz megint járőr egy új szabály miatt.","shortLead":"Laponyi Zsoltot visszahelyezik az eredeti szolgálati helyére, a III. kerületben lesz megint járőr egy új szabály miatt.","id":"20250513_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-poltitika-foto-seriff-rendorseg-fegyelmi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c579c86c-46e6-4f7f-a092-15d66ca5b308.jpg","index":0,"item":"7e998849-e0c6-411c-bb01-912998ac4d66","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-poltitika-foto-seriff-rendorseg-fegyelmi-eljaras","timestamp":"2025. május. 13. 05:47","title":"A seriffprogramból is kitették a rendőrt, aki azt kérte, hogy politikai célokra ne használják a fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","shortLead":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","id":"20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be.jpg","index":0,"item":"404063e7-f610-436f-8520-14f1ee5e7eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","timestamp":"2025. május. 12. 12:48","title":"Technikai probléma miatt később kapták meg nyugdíjukat a K&H ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt fel.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt...","id":"20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"77764943-c439-473e-bdd4-5d0345420a81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 21:40","title":"Szabad Európa: 2023 májusában hangzott el az a beszéd, amelyet Magyarék az Orbán-kormány őszödi beszédeként hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]